Bị can Anastasia Baulina (32 tuổi) bị con trai mình là Andrey (8 tuổi) phát hiện ngoại tình với một gã đàn ông khác. Cậu bé sau đó đã mách lại chuyện này với cha dượng Pavel (35 tuổi) khiến anh này nổi giận muốn làm cho ra lẽ. Sau đó, người cha dượng đã chất vấn vợ chuyện ngoại tình.

Tại một ngôi làng ở vùng Kursk, nước Nga (gần biên giới với Ukraine), vụ án tàn khóc này diễn ra vào tháng 3/2021 nhưng mới được truyển thông nước Nga đưa tin rầm rộ gần đây.

Anastasia ngay sau đó đã lập tức cầm can xăng tưới lên cơ thể cậu bé 8 tuổi Andrey là con trai ruột của mình và bắt người chị gái là Natalya đứng xem coi như dằn mặt.

Trong cơn tức giận vì bị con trai tố cáo. Tối ngày 15/3, bà mẹ nhẫn tâm đã lôi Andrey và con gái Natalya (12 tuổi) ra sân mắng chửi và "dạy dỗ" với lý do "để tao cho chúng mày xem một con bù nhìn cháy trông sẽ như thế nào".

Người cha dượng sau khi nghe thấy tiếng la thất thanh vì đau đớn của của Andrey đã ngay lập tức chạy lên dập lửa cứu cậu bé rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, Audrey đã không thể qua khỏi và qua đời vào ngày hôm sau.

Theo tờ Daily Mail đưa tin, Anastasia bị bắt ngay sau hành động tưới xăng châm lửa thiêu sống con mình. Cảnh sát đã yêu cầu tái hiện hiện trường. Họ dùng một ma nơ canh giả làm cậu bé Andrey để bà mẹ độc ác thực hiện lại thao tác đổ xăng và châm lửa thiêu chết con trai. Theo như hiện trường tái hiện, 3 que diêm đầu tiên không lên lửa, đến que thứ 4, ngọn lửa bùng lên, và người mẹ độc ác vô nhân tính này đã thẳng tay ném vào đầu con trai mình không chút hãi hùng hay do dự, đắn đo.

Bị cáo Anastasia Baulina tái hiện lại hiện trường vụ án theo như yêu cầu của cảnh sát địa phương

Trong phiên tòa mới nhất, Anastasia khai bản thân có dùng tuyết để dập lửa trên người con trai, tuy nhiên người làm chứng là cô bé Natalya 12 tuổi lại nói rằng chính cha dượng Pavel là người dập lửa sau khi nghe thấy tiếng hét của Andrey chứ không phải là mẹ mình. Cũng theo lời Natalya, em trai mình đã khẩn thiết xin mẹ đừng mẹ châm lửa thiêu sống nhưng bà ta không nghe mà còn hét vào mặt cậu bé đầy tàn nhẫn: "Tao sẽ dạy cho mày biết giữ mồm giữ miệng".

Ngoài ra, thẩm phán cũng có bằng chứng cho thấy trước đó Anastasia có hành động bạo hành vì từng kéo tay Andrey đưa vào ngọn lửa bếp ga vì cậu bé tự ý lấy thức ăn trong tủ lạnh. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án Anastasia 15 năm tù về tội giết người.

Đến khi vào tù, Anastasia Baulina vẫn cương quyết với phóng viên rằng mình không cố ý giết con trai ruột

Và cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi vào tù, Anastasia vẫn cương quyết không thừa nhận hành vi phạm tội và nói với phóng viên: "Tôi không phạm tội giết người, chắc chắn... Đúng vậy, tôi chỉ muốn dọa con tôi, tôi không muốn nó chết. Nó chết là do hết duyên với tôi".

Ảnh: Daily Mail