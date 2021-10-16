Bà Phương Hằng im lặng trước kèo 1 tỷ, Trang Trần 'gắt gỏng': 'Đủ tiền thị chơi'

Thấy CEO Đại Nam im lặng trước kèo 1 tỷ của mình, Trang Trần tiếp tục livestream thách thức.

Trong livestream mới nhất của mình, bà Phương Hằng tuyên bố hứa tặng quản lý của Hồ Văn Cường 1 tỷ đồng với điều kiện chứng minh được sổ tiết kiệm được mở từ 5 năm trước: "Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng".

Ngay lập tức, "người không liên quan" Trang Trần cũng đã lên tiếng hộ chính chủ, khẳng định sổ tiết kiệm có từ năm 2016 và "set kèo" 1 tỷ đồng với bà Phương Hằng. Cụ thể, nếu như chứng minh được điều mình nói, 2 bên phải tuân thủ điều khoản như sau: "Tôi đứng ra cọc 500 triệu, bà cọc 500 triệu, sau đó công ty quản lý cầm và đưa bằng chứng quyển sổ tiết kiệm ra. Nếu quyển sổ tiết kiệm đúng năm 2016, bà phải đưa tiếp ra 500 triệu là 1 tỷ cho Cường, khẩn trương... Tôi chơi tiền mặt, không chơi tiền nổ. Ok chưa?".

Trang Trần đưa ra thách thức nhưng bà Phương Hằng chưa có động thái hồi đáp. Ảnh: Chụp màn hình

Vừa qua, trên sóng livestream, Trang Trần tiếp tục bày tỏ sự bức xúc vì CEO Đại Nam im lặng trước lần chốt kèo này của cô. Bà chủ quán bún đậu mắm tôm nói đầy thách thức: "Em chỉ sợ bà bùng kèo như nhiều lần, thần bùng kèo. Em kinh nghiệm xương máu nhiều rồi, nhiều năm rồi, nhiều tháng rồi. Khổ lắm, thì bây giờ mình cứ set kèo, đủ tiền thì chơi. Có 2 tỷ làm gì đâu mấy chị".

Bà Phương Hằng liệu có nhận kèo của Trang Trần trong livestream vào ngày mai? Ảnh: Internet

Ngoài ra, chưa biết bà Phương Hằng sẽ trả lời Trang Trần thế nào nhưng nữ CEO cũng đã tuyên bố sẽ trở lại vào tối ngày 17/10 trên sóng liveetream với chủ đề: "Giải ăn chặn mở rộng" phần tiếp theo, hứa hẹn vô cùng bùng nổ khi có tới 36 nhân vật bị réo tên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-im-lang-truoc-keo-1-ty-trang-tran-gat-gong-du-tien-thi-choi-431350.html