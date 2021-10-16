Phía Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về thông tin 'đứt gánh' với vợ bầu show, cư dân mạng ngay lập tức 'đào' lại loạt ảnh 'HIẾM': Thân mật từ trong hậu trường đến lúc đi 'du hí'

Trong đơn ly hôn, bà Lien Jackie Pham nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Sáng nay, thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ bầu show tại Mỹ đã ly hôn khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cuộc hôn nhân bí mật của Đàm Vĩnh Hưng vừa kết thúc khi bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ.

Cách đây vài năm, dư luận cũng râm ran trước tin đồn cho rằng Mr. Đàm đã đăng ký kết hôn với một bầu sô hải ngoại. Nhưng tính tới thời điểm đó, những thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng khi người trong cuộc giữ im lặng.

Jackie Liên Phạm sinh năm 1954, là một trong những bầu sô nổi tiếng tại Mỹ, vừa làm chủ nhà hàng. Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, là ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam và thị trường hải ngoại. Trên trang cá nhân, bà Liên Phạm thường đăng tải các dòng trạng thái ủng hộ hoạt động nghệ thuật của Mr. Đàm. Trong đó nam ca sĩ gọi vợ "trong giấy tờ của mình" là "sếp".

Đàm Vĩnh Hưng du lịch cùng nữ đại gia

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, quản lý truyền thông của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về các thông tin nêu trên:

"Đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra.

Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp".

Hiện, phía Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về vấn đề ly hôn

Bà Jackie Liên Phạm thường xuyên có mặt để ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng trong các sự kiện âm nhạc

Ảnh: Tổng hợp