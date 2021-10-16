Phía Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về thông tin 'đứt gánh' với vợ bầu show, cư dân mạng ngay lập tức 'đào' lại loạt ảnh 'HIẾM': Thân mật từ trong hậu trường đến lúc đi 'du hí'

Hậu trường 16/10/2021 15:07

Loạt ảnh hiếm của Đàm Vĩnh Hưng và vợ đại gia "trên danh nghĩa" sau thông tin ly hôn gây náo loạn MXH.

Sáng nay, thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ bầu show tại Mỹ đã ly hôn khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cuộc hôn nhân bí mật của Đàm Vĩnh Hưng vừa kết thúc khi bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ.

Trong đơn ly hôn, bà Lien Jackie Pham nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Dam Vinh Hung 1
Nhiều hình ảnh vị đại gia xuất hiện chung với Đàm Vĩnh Hưng và anh chị em nghệ sĩ 

Cách đây vài năm, dư luận cũng râm ran trước tin đồn cho rằng Mr. Đàm đã đăng ký kết hôn với một bầu sô hải ngoại. Nhưng tính tới thời điểm đó, những thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng khi người trong cuộc giữ im lặng.

Jackie Liên Phạm sinh năm 1954, là một trong những bầu sô nổi tiếng tại Mỹ, vừa làm chủ nhà hàng. Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, là ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam và thị trường hải ngoại. Trên trang cá nhân, bà Liên Phạm thường đăng tải các dòng trạng thái ủng hộ hoạt động nghệ thuật của Mr. Đàm. Trong đó nam ca sĩ gọi vợ "trong giấy tờ của mình" là "sếp".

Dam Vinh Hung 2
Đàm Vĩnh Hưng du lịch cùng nữ đại gia

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, quản lý truyền thông của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về các thông tin nêu trên:

"Đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra.

Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp".

Dam Vinh Hung 3
Hiện, phía Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về vấn đề ly hôn
Dam Vinh Hung 4
Dam Vinh Hung 5

Bà Jackie Liên Phạm thường xuyên có mặt để ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng trong các sự kiện âm nhạc 

Ảnh: Tổng hợp

Cư dân mạng tiết lộ gây SỐC về hôn nhân của Mr.Đàm và vợ đại gia: Mê mệt chồng, về Việt Nam 'giỡn tối ngày'?

Cư dân mạng tiết lộ gây SỐC về hôn nhân của Mr.Đàm và vợ đại gia: Mê mệt chồng, về Việt Nam 'giỡn tối ngày'?

Nhiều người tiết lộ vợ Đàm Vĩnh Hưng rất "mê" nam ca sĩ và chi tiền tỷ mua nhẫn kim cương tặng cho anh. Thi thoảng về Việt Nam, cặp vợ chồng "kè kè" cả ngày và vui vẻ hội ngộ. 

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng vợ của Đàm Vĩnh Hưng đàm vĩnh hưng ly hôn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36