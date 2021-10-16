Cư dân mạng tiết lộ gây SỐC về hôn nhân của Mr.Đàm và vợ đại gia: Mê mệt chồng, về Việt Nam 'giỡn tối ngày'?

Nhiều người tiết lộ vợ Đàm Vĩnh Hưng rất "mê" nam ca sĩ và chi tiền tỷ mua nhẫn kim cương tặng cho anh. Thi thoảng về Việt Nam, cặp vợ chồng "kè kè" cả ngày và vui vẻ hội ngộ.

Giữa lúc lùm xùm từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng đang gây náo loạn CĐM thì sáng nay, theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cuộc hôn nhân bí mật của Đàm Vĩnh Hưng vừa kết thúc khi bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ. Theo thông tin trong đơn ly hôn, bà Lien Jackie Pham nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Thông tin ly hôn rùm beng cõi mạng sáng nay - Ảnh: Thanh Niên Cách đây vài năm, dư luận cũng râm ran trước tin đồn cho rằng Mr. Đàm đã đăng ký kết hôn với một bầu sô hải ngoại. Nhưng tính tới thời điểm đó, những thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng khi người trong cuộc giữ im lặng. Jackie Liên Phạm sinh năm 1954, là một trong những bầu sô nổi tiếng tại Mỹ, vừa làm chủ nhà hàng. Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971, là ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam và thị trường hải ngoại. Trên trang cá nhân, bà Liên Phạm thường đăng tải các dòng trạng thái ủng hộ hoạt động nghệ thuật của Mr. Đàm. Trong đó nam ca sĩ gọi vợ "trong giấy tờ của mình" là "sếp".

Đàm Vĩnh Hưng và 'vợ' trên giấy tờ - Ảnh: Internet Ngay khi thông tin cuộc hôn nhân của Mr.Đàm tan vỡ, cư dân mạng đã ngay lập tức bàn tán xôn xao. Trên khắp các diễn đàn MXH, nhiều người đã để lại bình luận rôm rả về người vợ "bí mật" này của nam ca sĩ. Một số netizen nghi ngờ, anh bị vợ "bỏ" vì lùm xùm "khuất tất" trong hoạt động kêu gọi và giải ngân tiền từ thiện. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Internet Đáng chú ý, nhiều người còn tiết lộ vợ Đàm Vĩnh Hưng rất "mê" nam ca sĩ và chi tiền tỷ mua nhẫn kim cương tặng cho anh. Thi thoảng về Việt Nam, cặp vợ chồng "kè kè" cả ngày và vui vẻ hội ngộ. Tuy nhiên những bình luận của CĐM trên các diễn đàn mạng chỉ mang tính chất thông tin từ một phía, còn "người trong cuộc" chưa một lần lên tiếng xác nhận. Hiện phía giọng ca "Chiếc vòng cầu hôn" vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến thông tin ly hôn này.

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