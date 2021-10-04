NÓNG: Công an TP.HCM chuyển đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng tới Công an Bình Dương, đại diện nam ca sĩ nói gì?

Hậu trường 04/10/2021 18:52

Đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của nam ca sĩ cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Dẫn tin từ Thanh Niên, đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp nhận.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Trả lời trên Tuổi Trẻ vào chiều ngày 4/10, đại diện Công ty Tiếng Hát Việt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của ông Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Dam Vinh Hung 1
Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của nam ca sĩ cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đồng thời, người này nói thêm kể từ khi nộp đơn đến nay, cơ quan chức năng chưa mời ông Hưng lên làm việc lần nào. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng cũng đang chờ phản hồi từ Công an tỉnh Bình Dương.

 

Trước đó, bà Phương Hằng từng gây xôn xao dư luận khi livestream cho biết đang giữ khoảng 2kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của Mr Đàm. Với số liệu trên, bà cho rằng số tiền từ thiện thực sự nam ca sĩ nhận được trong tài khoản lên đến hơn 96 tỉ đồng, chứ không dừng lại ở con số gần 1,8 tỷ như anh đã công khai trước đó. Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời thông báo gửi đơn kiện vào hôm 1/9 vừa rồi.

Dam Vinh Hung 2
5 nghệ sĩ Việt đã gửi đơn kiện bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, nhiều nghệ sĩ cũng bị bà Phương Hằng réo tên trên mạng xã hội như: Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Vy Oanh, Thủy Tiên cũng đã đam đơn kiện và tuyên bố sẽ theo đến cùng.

Có gì trong những lá đơn 5 nghệ sĩ Việt tố cáo bà Phương Hằng? Cư dân mạng phát hiện ra điểm tương đồng 'xưa như trái đất'

Có gì trong những lá đơn 5 nghệ sĩ Việt tố cáo bà Phương Hằng? Cư dân mạng phát hiện ra điểm tương đồng 'xưa như trái đất'

5 nghệ sĩ gửi đơn lên công an tố cáo bà Phương Hằng những vấn đề gì? Đây là câu hỏi của khá nhiều cư dân mạng trong thời điểm hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng bà Phương Hằng 5 nghệ sĩ kiện bà Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 35 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36