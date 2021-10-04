NÓNG: Công an TP.HCM chuyển đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng tới Công an Bình Dương, đại diện nam ca sĩ nói gì?

Đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của nam ca sĩ cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Dẫn tin từ Thanh Niên, đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã được Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM tiếp nhận.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Trả lời trên Tuổi Trẻ vào chiều ngày 4/10, đại diện Công ty Tiếng Hát Việt của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận đã nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của ông Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của nam ca sĩ cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đồng thời, người này nói thêm kể từ khi nộp đơn đến nay, cơ quan chức năng chưa mời ông Hưng lên làm việc lần nào. Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng cũng đang chờ phản hồi từ Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, bà Phương Hằng từng gây xôn xao dư luận khi livestream cho biết đang giữ khoảng 2kg giấy tờ sao kê từ tài khoản ngân hàng của Mr Đàm. Với số liệu trên, bà cho rằng số tiền từ thiện thực sự nam ca sĩ nhận được trong tài khoản lên đến hơn 96 tỉ đồng, chứ không dừng lại ở con số gần 1,8 tỷ như anh đã công khai trước đó. Đáp lại, Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời thông báo gửi đơn kiện vào hôm 1/9 vừa rồi.

5 nghệ sĩ Việt đã gửi đơn kiện bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, nhiều nghệ sĩ cũng bị bà Phương Hằng réo tên trên mạng xã hội như: Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Vy Oanh, Thủy Tiên cũng đã đam đơn kiện và tuyên bố sẽ theo đến cùng.

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