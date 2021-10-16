'Ngồi không cũng trúng đạn' của bà chủ 'chiêm bao', một nam ca sĩ vẫn sẵn sàng 'THA THỨ' dù 'viết BẬY hết sức', CĐM soi ngay chi tiết 'minh oan' cho thần tượng?

Hậu trường 16/10/2021 11:58

Sau thông báo 36 'giấc mơ' từ thiện gây choáng của nữ đại gia Phương Hằng, một trong những "gương mặt" được réo tên bất ngờ có động thái đáng ngờ. 

Sáng ngày 15/10, bà chủ "chiêm bao" Phương Hằng đã có thông báo chính thức về việc mở rộng "giải đấu ăn chặn". Theo đó, trên trang cá nhân của nữ thư ký, nữ CEO công bố danh sách 36 cá nhân/tổ chức sẽ "góp mặt" trong buổi phát trực tiếp sắp tới diễn ra vào Chủ Nhật tuần này.

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Bài đăng của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Điều khiến cư dân mạng sốc là bên cạnh những cái tên từ đầu "mùa giải" như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Võ Hoàng Yên, Thủy Tiên,... nhiều gương mặt "mới" bỗng "chễm chệ" trong "tờ sớ" lần này như Lê Dương Bảo Lâm, Đạt G, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Dân, Đại Nghĩa...

Bài đăng của bà Phương Hằng đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dông đảo cư dân mạng. Không ít người tỏ ra vô cùng sốc trước danh sách này và dự đoán buổi livestream tới đây sẽ "bùng nổ" nhất từ trước tới nay của bà Phương Hằng.

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Cư dân mạng vô cùng bất ngờ vì có nhiều cái tên cực hot như Chi Dân, Lan Ngọc... - Ảnh minh họa: Internet

Sau thông báo gây choáng của nữ đại gia, một trong những "gương mặt" được réo tên bất ngờ có động thái đáng ngờ. 

Cụ thể, nam ca sĩ/nhạc sĩ Chi Dân đã có dòng trạng thái "úp mở" đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Nam ca sĩ viết: "Tha thứ cho đó, viết mà không tìm hiểu kỹ gì hết, bậy bạ hết sức hà".

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Bài đăng ẩn ý của Chi Dân - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của nam ca sĩ ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng bât ngờ khi "tình tin đồn" của lan Ngọc bỗng "ngồi không cũng trùng đạn". Nhiều netizen chỉ ra vào đợt lũ năm ngoái, anh có đứng ra kêu gọi, song không trực tiếp nhận chuyển khoản mà mọi đóng góp sẽ được gửi thẳng vào tài khoản của nam ca sĩ ST Sơn Thạch.

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Cư dân mạng chỉ ra điểm đáng ngờ sau thông báo của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù trong dòng trạng thái không trực tiếp nhắc đến ồn ào từ thiện, song CĐM cho rằng nam ca sĩ tỏ ra bình thản và không mấy bận tâm đến việc sao kê vì "có nhận đồng nào đâu mà sao kê". 

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Chi Dân 'tha thứ' cho 'ai đó' - Ảnh minh họa: Internet

Hiện dư luận đang vô cùng quan tâm đến lùm xùm ăn chặn từ thiện rùm beng giữa bà chủ Đại Nam và giới nghệ sĩ.

Từ khóa:   Chi Dân bà Phương Hằng từ thiện

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