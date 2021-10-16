Thúy Diễm không tung cụ thể bảng sao kê mà nhấn mạnh 2 điều quan trọng, đã chuẩn bị sẵn sàng bằng chứng để lấy lại danh dự

Hậu trường 16/10/2021 11:30

Nữ diễn viên Thúy Diễm nhấn mạnh đã chuẩn bị các bằng chứng để sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra để minh bạch và lấy lại danh dự. 

Mới đây, vào tối 13/10, bà Phương Hằng tiếp tục chương trình livestream giao lưu với mọi người như thường lệ, đồng thời không quên nhắc lại câu chuyện tiền từ thiện. Lần này, nhân vật mà nữ đại gia này gọi tên là đôi vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Nữ doanh nhân đặt ra câu hỏi về số tiền mà cả hai đã kêu gọi trong đợt từ thiện miền Trung vào năm 2020 đã "đi đâu về đâu", đồng thời còn đưa ra nghi vấn về việc nam diễn viên đã khóa facebook. 

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Vợ chồng nữ diễn viên bất ngờ vướng ồn ào từ thiện - Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều lần phân trần trên MXH và báo chí, cách đây ít phút, tài khoản Facebook cá nhân của bà xã Lương Thế Thành đã đăng ảnh 2 chồng giấy sao kê dày cộp kèm tâm thư nhấn mạnh 2 chuyện. Theo đó, thay vì tung file sao kê chi tiết như nhiều nghệ sĩ khác, Thúy Diễm cho hay chỉ nhận giải trình cụ thể cho người có điều kiện như sau: "Cung cấp số tiền đã đóng góp, tên họ, ngày gởi, sau khi kiểm tra chính xác Diễm xin liên hệ lại giải trình cho từng người một".

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Bài đăng của Thúy Diễm - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh đã chuẩn bị các bằng chứng để sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra để minh bạch và lấy lại danh dự. 

Sau cùng, Thúy Diễm mong muốn được bình yên, kết thúc mọi thị phi, ồn ào không đáng có để dành thời gian làm việc và chăm sóc gia đình nhỏ.

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Nữ diễn viên từng đứng ra kêu gọi và trao tiền ủng hộ cho bà con vùng lũ năm 2020 - Ảnh: Internet

Liên quan đến ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ, ngày hôm qua 15/10, nữ CEO Đại Nam khiến cư dân mạng sốc tận nóc khi công bố "bảng vàng" 36 "giấc mơ" từ thiện sẽ góp mặt trong buổi livestream được diễn ra vào tối mai.

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Liên quan đến ồn ào từ thiện của nghệ sĩ, mới đây Bộ Công an vừa có thông báo mới để sớm làm rõ và minh bạch lùm xùm ăn chặn trong đợt lũ 2020.

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Từ khóa:   Thúy Diễm Lương Thế Thành từ thiện

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