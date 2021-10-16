Phía Đàm Vĩnh Hưng nói gì về thông tin vợ hải ngoại đệ đơn ly hôn tại Mỹ đang gây xôn xao?

Theo thông tin, phía Đàm Vĩnh Hưng cho biết, hiện chỉ muốn tập trung vào chuyện pháp lý liên quan đến ồn ào từ thiện gần đây.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, mới đây cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn 1 thập niên của Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm (Lien Jackie Pham) vừa chính thức kết thúc. Được biết, bà Lien Jackie Pham nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021.

Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Jackie Liên Phạm sinh năm 1954, là một trong những bầu sô nổi tiếng tại Mỹ, vừa làm chủ nhà hàng. Trên trang cá nhân, bà Liên Phạm thường đăng tải các dòng trạng thái ủng hộ hoạt động nghệ thuật của Mr. Đàm. Trong đó nam ca sĩ gọi vợ "trong giấy tờ của mình" là "sếp".

Xôn xao thông tin cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn 1 thập niên của Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm (Lien Jackie Pham) vừa chính thức kết thúc - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, quản lý truyền thông của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng từ chối trả lời về các thông tin nêu trên:

"Đó là những vấn đề mà chúng tôi không trả lời cho tới khi có kết quả điều tra của cơ quan chức năng để mọi thứ về lại như cũ. Hiện tại chúng tôi nói đến vấn đề nào cũng sẽ bị xuyên tạc và ảnh hưởng đến việc điều tra.

Dù là vấn đề đời tư nhưng chúng tôi cũng sẽ không phát ngôn vào thời điểm này. Chúng tôi muốn tập trung vào những phần về luật pháp".

Được biết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đang điều tra về hoạt động kêu gọi tiền từ thiện của Đàm Vĩnh Hưng sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng về việc số tiền này không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu chiếm dụng trái phép, chưa công bố chứng từ...

Nóng: 'Vợ trên giấy tờ' đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng sau 10 năm gắn bó? Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, một bầu sô đã gửi đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phia-dam-vinh-hung-noi-gi-ve-thong-tin-vo-hai-ngoai-de-don-ly-hon-tai-my-dang-gay-xon-xao-431351.html