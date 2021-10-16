Nóng: 'Vợ trên giấy tờ' đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng sau 10 năm gắn bó?

Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm, một bầu sô đã gửi đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ.

Sáng sớm ngày 16/10, trên mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước thông tin cuộc hôn nhân bí mật 10 năm của Đàm Vĩnh Hưng với bầu sô nổi tiếng đã chính thức kết thúc.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, bà Lien Jackie Pham (một bầu sô nổi tiếng tại Mỹ) đã nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021.

Đàm Vĩnh Hưng và Lien Jackie Pham trong một sự kiện tại TP.HCM - Ảnh: Báo Đất Việt

Theo thông tin được biết, cả hai đã kết hôn ngày 13/6/2004, ly thân ngày 22/2/2018, cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

Quay lại thời gian trước, cũng từng có nhiều tin đồn Đàm Vĩnh Hưng đã kết hôn với một bầu sô hải ngoại nhưng thời điểm đó, nam ca sĩ không lên tiếng thế nên thông tin này cho đến nay vẫn chưa được kiểm chứng.

Trên trang cá nhân, Lien Jackie Pham thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái ủng hộ các hoạt động nghệ thuật, sản phẩm âm nhạc của Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi đó, nam ca sĩ gọi "vợ trên giấy tờ" của mình là "sếp".

Ba nghệ sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục bị 'bế' lên sóng VTV liên quan đến việc sao kê từ thiện Chương trình Việt Nam Hôm Nay phát sóng trên kênh VTV1 vừa gọi tên 3 nghệ sĩ Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng về ồn ào từ thiện thời gian gần đây.

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