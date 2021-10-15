Một huyện ở Quảng Trị thông tin về việc hoạt động từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Giữa năm 2021, người đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã liên hệ với mặt trận huyện Hải Lăng và đề nghị được phối hợp với huyện đi khảo sát 2 trường hợp khó khăn nhất để xây tặng nhà tình nghĩa.

Theo báo Lao động đưa tin, liên quan đến quá trình làm từ thiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01, Công an TP.HCM) đã chuyển đơn của bà Nguyễn Phương Hằng (TGĐ Công ty Cổ phần Đại Nam) tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiện chiếm dụng tiền từ thiện đến Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) để xác minh làm rõ.

Ngày 15/10, ông Nguyễn Vĩnh Quyền – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau đợt mưa lũ cuối năm 2020, người dân trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng, nên nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Trong đó, nhiều nghệ sĩ cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho vùng bị thiệt hại nặng nề vì lũ này. Ngoài ca sĩ Thủy Tiên và nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đến đây hỗ trợ.

Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà của bà Lời vào tháng 6/2021 - Ảnh: Lao động

Cụ thể, giữa năm 2021, người đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã liên hệ với mặt trận huyện Hải Lăng và đề nghị được phối hợp với huyện đi khảo sát 2 trường hợp khó khăn nhất để xây tặng nhà tình nghĩa. Sau khảo sát, lễ khởi công xây dựng 2 ngôi nhà nhanh chóng được triển khai, và bàn giao vào khoảng tháng cuối tháng 7/2021.

Ông Võ Văn Lực – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Hưng cho biết, khi mới về khảo sát xây nhà cho bà Nguyễn Thị Lời, người đại diện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói hỗ trợ 60 triệu đồng. Nhưng khi bàn giao, phát sinh thêm nên tổng số tiền xây dựng nhà là 62 triệu đồng.

Còn tại xã Hải Lâm, ông Lê Văn Xứ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng xác nhận số tiền để xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Lơn là 62 triệu đồng.

NÓNG: Công an mời Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng làm việc về vấn đề từ thiện miền Trung Mới đây, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C002), Công an TP.HCM đã mời hai ca sĩ là Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng lên làm việc về nội dung liên quan đến việc từ thiện miền Trung năm 2020.

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