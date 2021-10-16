Choáng: Thí sinh ‘chơi lớn’ xé luôn đề cương môn lịch sử ở trường làm quần áo lại còn tự hào khoe khoang gây tranh cãi và cái kết?

Tin tức giải trí 16/10/2021 15:41

Thí sinh hạng mục Fashion Design có màn ‘chơi lớn’ dám xé đề cương môn lịch sử gây tranh cãi và thái độ của giám khảo Chung Thanh Phong?

Trải qua vòng Semi - Final, Top 99 thí sinh xuất sắc của cuộc thi “TikTok FashUP 2021” đã lộ diện. Cuộc chiến để trở thành những nhà sáng tạo nội dung tài năng trong lĩnh vực làm đẹpthời trang tại Việt Nam đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Trong nội dung tập 3, Top 99 sẽ tham gia vào “lớp học chuyên môn" tại 4 lĩnh vực cùng các vị giám khảo. Sau khi được training trực tiếp với giám khảo chuyên môn, các thí sinh sẽ được nhận đề bài cho chặng đua voting online. Với thông điệp “Fashion Is YOU - Thời trang là chính bạn”, thí sinh cần sáng tạo các video thu hút, hấp dẫn người xem, đồng thời. truyền tải những kỹ năng, kiến thức của mình về thời trang và làm đẹp, sau đó đăng tải lên kênh TikTok cá nhân và kêu gọi bình chọn từ khán giả.

Ở “lớp học chuyên môn” của lĩnh vực Fashion Design, trong phần training cùng Nhà thiết kế Chung Thanh Phong, các thí sinh tiềm năng của lĩnh vực Fashion Design đã nhận đề bài từ giám khảo của mình và bắt tay vào thực hiện thiết kế một bộ trang phục theo hướng dẫn ngay tại chỗ. Phần thử thách này đã tạo nên những cảm xúc vô cùng hào hứng và bất ngờ đối với các thí sinh. Một thí sinh trong team đã phải thốt lên rằng: “Rất hồi hộp khi phải bắt tay vào thực hiện luôn một mẫu thật!”.

Choáng: Thí sinh ‘chơi lớn’ xé luôn đề cương môn lịch sử ở trường làm quần áo lại còn tự hào khoe khoang gây tranh cãi và cái kết? - Ảnh 1
Thí sinh gây choáng với màn: Xé đề cương lịch sử làm chất liệu may quần áo

Tuy nhiên, cũng chính tại vòng thi này, thí sinh Thành Đạt đã gây tranh cãi với màn xử lý chất liệu cực kỳ sáng tạo ở phần trình bày của mình: “Mọi người thấy đó, đây là một loại giấy rất cao cấp ở trường em đó là giấy đề cương, được xé từ cuốn đề cương lịch sử.” Ngay sau đó, thí sinh Lại Minh Quyền bất ngờ có phản bác trong phòng phỏng vấn: “Mình không đánh giá cao người có tư duy như vậy". Nhà thiết kế Chung Thanh Phong sẽ có những nhận xét và góp ý cho phần dự thi này như thế nào cho Thành Đạt?

Choáng: Thí sinh ‘chơi lớn’ xé luôn đề cương môn lịch sử ở trường làm quần áo lại còn tự hào khoe khoang gây tranh cãi và cái kết? - Ảnh 2
Một thí sinh khác không đồng tình với cách làm trên

Điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện trong tập 3 mà teaser vẫn chưa hé lộ? Với những thử thách đầy tính chuyên môn trong vòng training liệu những thí sinh có vượt qua dễ dàng? Không biết rằng với sự xuất hiện của “drama Queen” TyhD Thùy Dương, những tình tiết kịch tính có tiếp tục nổ ra? Những thí sinh nào sẽ ngày càng bộc lộ tài năng của mình để được các giám khảo lựa chọn để bước vào cuộc so tài trong “TikTok FashUP Gala Night” được tổ chức vào cuối tháng 10 tới đây?

Choáng: Thí sinh ‘chơi lớn’ xé luôn đề cương môn lịch sử ở trường làm quần áo lại còn tự hào khoe khoang gây tranh cãi và cái kết? - Ảnh 3

Choáng: Thí sinh ‘chơi lớn’ xé luôn đề cương môn lịch sử ở trường làm quần áo lại còn tự hào khoe khoang gây tranh cãi và cái kết? - Ảnh 4
Giám khảo Chung Thanh Phong sẽ nói gì

Tất cả sẽ có trong tập 3 của series thực tế “TikTok FashUP 2021” được chính thức lên sóng vào lúc 20h ngày 17/10/2021.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Thí sinh xé đề cương lịch sử Fashion Design Chung Thanh Phong

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