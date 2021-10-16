Trải qua vòng Semi - Final, Top 99 thí sinh xuất sắc của cuộc thi "TikTok FashUP 2021" đã lộ diện. Cuộc chiến để trở thành những nhà sáng tạo nội dung tài năng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang tại Việt Nam đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Trong nội dung tập 3, Top 99 sẽ tham gia vào “lớp học chuyên môn" tại 4 lĩnh vực cùng các vị giám khảo. Sau khi được training trực tiếp với giám khảo chuyên môn, các thí sinh sẽ được nhận đề bài cho chặng đua voting online. Với thông điệp “Fashion Is YOU - Thời trang là chính bạn”, thí sinh cần sáng tạo các video thu hút, hấp dẫn người xem, đồng thời. truyền tải những kỹ năng, kiến thức của mình về thời trang và làm đẹp, sau đó đăng tải lên kênh TikTok cá nhân và kêu gọi bình chọn từ khán giả.