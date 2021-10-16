Chuyện gì đang diễn ra ở tập 3 của "Tiktok FashUP 2021"?
- Nam Em ngượng ngùng, 'nìn thinh' khi bị trai lạ mặt ngồi lên đùi
- Bất ngờ với thông tin Hồ Bích Trâm làm nông dân sau mùa dịch
Trải qua vòng Semi - Final, Top 99 thí sinh xuất sắc của cuộc thi "TikTok FashUP 2021" đã lộ diện. Cuộc chiến để trở thành những nhà sáng tạo nội dung tài năng trong lĩnh vực làm đẹp và thời trang tại Việt Nam đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Trong nội dung tập 3, Top 99 sẽ tham gia vào “lớp học chuyên môn" tại 4 lĩnh vực cùng các vị giám khảo. Sau khi được training trực tiếp với giám khảo chuyên môn, các thí sinh sẽ được nhận đề bài cho chặng đua voting online. Với thông điệp “Fashion Is YOU - Thời trang là chính bạn”, thí sinh cần sáng tạo các video thu hút, hấp dẫn người xem, đồng thời. truyền tải những kỹ năng, kiến thức của mình về thời trang và làm đẹp, sau đó đăng tải lên kênh TikTok cá nhân và kêu gọi bình chọn từ khán giả.
Giám khảo Nam Trung từ trước đến nay nổi tiếng là người vô cùng khó tính và đặc biệt nghiêm khắc. Để buổi training được thú vị hơn, giám khảo Nam Trung đã mời đến một vị khách mời đặc biệt đó chính là Á quân “Vietnam’s Next Top Model All Star” - TyhD Thùy Dương. Mở đầu buổi học, giám khảo Nam Trung đã gửi một lời chào “đáng sợ" đến các thí sinh của mình: “Xin chào mừng tất cả các nhà sáng tạo nội dung đến với thực tế đau thương của giấc mơ”. Càng bất ngờ hơn khi giám khảo Nam Trung đã không ngần ngại đổ thẳng những màu sơn khác nhau lên người TyhD để hướng dẫn cho thí sinh của lĩnh vực Beauty Icon.
Ảnh: BTC