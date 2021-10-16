Nam Em ngượng ngùng, 'nìn thinh' khi bị trai lạ mặt ngồi lên đùi

“Tiếp chiêu đi chờ chi” tiếp tục mang đến nhiều tiếng cười trong số tuần này.

Như thường lệ, “Tiếp chiêu đi chờ chi” tập 3 kết thúc bằng một vở kịch với sự tham gia của cả 6 thành viên. Diễn biến vở kịch xoay quanh xung đột một gia đình khi phải lựa chọn tên cho đứa cháu nội 5 tuổi. Do ông bà đã có gia đình mới, nhưng ai cũng muốn quyết định tên cháu nội đích tôn nên xảy ra mâu thuẫn.

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Mạch dẫn vở kịch đang kịch tính thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Hữu Tín đóng vai đứa cháu 5 tuổi bỗng dưng ôm hôn “bà nội” Nam Em. Nam diễn viên còn phá phách đòi ngồi lên người “bà nội” khiến Nam Em phải ấp úng, trong khi Việt Hương và Hoàng Phi phá lên cười. Cũng trong phần kịch này, Tuấn Dũng cũng tỏa sáng nhờ khả năng hát vọng cổ hơi dài. Nam diễn viên từng được nhiều khán giả biết đến bởi khả năng hát bolero và cải lương từ những chương trình trước đó.

“Tiếp chiêu đi chờ chi” phát sóng lúc 20h30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.

Ảnh: BTC

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