Một nghệ sĩ lên tiếng đáp trả bà Phương Hằng cực 'gắt' khi bị 'réo' tên: 'Không có nhu cầu công khai cho ai không đóng góp'

Sao Việt 15/10/2021 22:01

Nhân vật này có động thái đáp trả bà Phương Hằng khác với nữ ca sĩ Đông Nhi.

Sau khi Đông Nhi có động thái đáp trả rõ ràng, minh bạch về việc làm từ thiện của mình, kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho dự án "Nhà chống lũ" vào năm ngoái kèm theo hình ảnh chứng nhận cụ thể số tiền từ cơ quan thụ hưởng, một nghệ sĩ Việt bị bà Phương Hằng nhắc tên cùng lúc là Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã có động thái đáp trả khác biệt.

Một nghệ sĩ lên tiếng đáp trả bà Phương Hằng cực 'gắt' khi bị 'réo' tên: 'Không có nhu cầu công khai cho ai không đóng góp' - Ảnh 1
Ba nhân vật bị bà Phương Hằng réo tên vào tối 14/10 - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi CEO Đại Nam gọi tên trên livestream, 1 netizen nhắc nhở NTK Đỗ Mạnh Cường sao kê trong bình luận ở 1 bài đăng. Nhà thiết kế ngay lập tức tuyên bố bản thân không có nhu cầu công khai cho những ai không đóng góp: "Em gửi tiền cho anh thì chụp màn hình chuyển khoản của em nhé. Anh sẽ gửi sao kê riêng cho em chứ anh không có nhu cầu phải công khai cho những ai không đóng góp. Vì anh quyên góp được vài chục triệu thôi nên anh gửi riêng từng người nhanh lắm".

Một nghệ sĩ lên tiếng đáp trả bà Phương Hằng cực 'gắt' khi bị 'réo' tên: 'Không có nhu cầu công khai cho ai không đóng góp' - Ảnh 2
Đỗ Mạnh Cường có bình luận đáp trả 'gắt' dân mạng yêu cầu sao kê. Ảnh: Chụp màn hình
Một nghệ sĩ lên tiếng đáp trả bà Phương Hằng cực 'gắt' khi bị 'réo' tên: 'Không có nhu cầu công khai cho ai không đóng góp' - Ảnh 3
Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   NTK Đỗ Mạnh Cường CEO Nguyễn Phương Hằng Công Vinh sao kê

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