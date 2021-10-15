Một nghệ sĩ lên tiếng đáp trả bà Phương Hằng cực 'gắt' khi bị 'réo' tên: 'Không có nhu cầu công khai cho ai không đóng góp'

Nhân vật này có động thái đáp trả bà Phương Hằng khác với nữ ca sĩ Đông Nhi.
- MC tang lễ Phi Nhung kể về việc được 'chị hai' phù hộ: Đáp kịp chuyến bay trước giờ diễn ra lễ tang của cố nghệ sĩ
- Sau nhiều ngày 'im hơi, lặng tiếng', động thái đầu tiên của Lương Thế Thành từ khi bị CEO Phương Hằng 'réo' tên khiến nhiều người bất ngờ
Sau khi Đông Nhi có động thái đáp trả rõ ràng, minh bạch về việc làm từ thiện của mình, kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho dự án "Nhà chống lũ" vào năm ngoái kèm theo hình ảnh chứng nhận cụ thể số tiền từ cơ quan thụ hưởng, một nghệ sĩ Việt bị bà Phương Hằng nhắc tên cùng lúc là Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã có động thái đáp trả khác biệt.
Sau khi CEO Đại Nam gọi tên trên livestream, 1 netizen nhắc nhở NTK Đỗ Mạnh Cường sao kê trong bình luận ở 1 bài đăng. Nhà thiết kế ngay lập tức tuyên bố bản thân không có nhu cầu công khai cho những ai không đóng góp: "Em gửi tiền cho anh thì chụp màn hình chuyển khoản của em nhé. Anh sẽ gửi sao kê riêng cho em chứ anh không có nhu cầu phải công khai cho những ai không đóng góp. Vì anh quyên góp được vài chục triệu thôi nên anh gửi riêng từng người nhanh lắm".