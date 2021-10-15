Sau nhiều ngày 'im hơi, lặng tiếng', động thái đầu tiên của Lương Thế Thành từ khi bị CEO Phương Hằng 'réo' tên khiến nhiều người bất ngờ

Lương Thế Thành đã có động thái đầu tiên sau khi anh cùng vợ mình là Thúy Diễm bất ngờ bị bà Phương Hằng "réo" tên trong livestream.

Lương Thế Thành là cái tên đang thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi có bài đăng gây "bão" trên mạng xã hội vào ngày 12/10. Nam diễn viên viết status ngụ ý tiền bạc của người quen nhưng lại bị hiểu lầm đang "mỉa mai" gia đình Hồ Văn Cường. Ông xã Thúy Diễm ngay khi nhận "gạch đá" từ dân mạng cũng đã đăng đàn xin lỗi khán giả, sau đó nam diễn viên khóa trang Facebook cá nhân trong vòng 3 ngày.

Trong thời điểm đang khóa trang cá nhân, Lương Thế Thành bất ngờ bị bà Phương Hằng "réo" tên trong livestream cùng với vợ của mình, nói rằng vợ chồng anh kêu gọi quyên góp 1 tỷ tiền từ thiện rồi im lặng luôn, lại còn khóa Facebook giữa thời điểm này là như thế nào? Sau 3 ngày "ở ẩn", Lương Thế Thành đã có động thái đầu tiên là mở lại trang Facebook cá nhân, ngoài ra chưa có bất kỳ bài đăng nào.

Lương Thế Thành có động thái mở lại Facebook sau khi bị nữ CEO Bình Dương "réo" tên

Trước đó Thúy Diễm, vợ nam diễn viên cũng đã lên tiếng trước ồn ào do bị bà Phương Hằng "réo" tên. Nữ diễn viên trả lời trên SAOstar như sau:

"Thật ra cách đây vài hôm anh Thành bị một chuyện giống như trên trời rơi xuống, anh ấy bị hiểu lầm. Khi anh Thành nói về vấn đề của bạn bè nhưng người ta lại hiểu sai là đang xen vào câu chuyện đang 'nóng' trên mạng xã hội.

Lúc đó, Thành nói với tôi bản thân cảm thấy rất sai khi sử dụng mạng xã hội như vậy, nó rất tiêu cực. Cho nên sau khi đăng bài xin lỗi, anh ấy cảm thấy mạng xã hội tiêu cực quá nên không muốn sử dụng Facebook nữa".

Thúy Diễm trước đó có động thái trả lời dư luận với quan điểm: 'Cây ngay không sợ chết đứng'

Ảnh: Internet

Đông Nhi bị bà Phương Hằng 'réo' tên, fandom 'vỗ mặt' ngược lại với hành động bênh vực không đụng hàng này Ngay khi Đông Nhi bị bà Phương Hằng nhắc tên công khai trong livestream về hành động quyên góp từ thiện, fandom của cô đã "vỗ mặt" ngược lại vị CEO bằng hành động tinh tế này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nhieu-ngay-im-hoi-lang-tieng-dong-thai-dau-tien-cua-luong-the-thanh-tu-khi-bi-ceo-phuong-hang-reo-ten-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-431115.html