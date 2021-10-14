Bà Phương Hằng tiếp tục 'xổ lô tô': Lần này tới lượt vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị réo vì quyên góp 1 tỷ tiền từ thiện rồi im hơi lặng tiếng

Bà Phương Hằng tiếp tục "cuộc chiến" sao kê của mình với các ngôi sao Việt, lần này đến lượt vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm bị gọi tên vì quyên góp 1 tỷ tiền từ thiện rồi...im luôn.
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Tối 13/10, CEO Đại Nam tiếp tục chương trình livestream giao lưu với mọi người như thường lệ, đồng thời không quên nhắc lại câu chuyện tiền từ thiện. Lần này, nhân vật mà nữ đại gia này gọi tên một nhân vật mới là đôi vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm. Nữ doanh nhân đặt ra câu hỏi về số tiền mà cả hai đã kêu gọi trong đợt từ thiện miền Trung vào năm 2020 đã "đi đâu về đâu", đồng thời còn đưa ra nghi vấn về việc nam diễn viên đã khóa facebook.
Bà Phương Hằng nói trong livestream: "Một cặp vợ chồng nhé quý vị, Nguyễn Ngọc Thúy Diễm và Lương Thế Thành quyên góp 1 tháng. Tiền nay đi đâu, về đâu, làm gì? Khoá Facebook là sao?", CEO Đại Nam nhấn mạnh.
Trước đó vào ngày 14/10/2020, vợ chồng Lương Thế Thành - Thúy Diễm từng đứng ra kêu gọi ủng hộ để hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung. Sau 3 ngày kêu gọi, cặp đôi đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thúy Diễm cũng kêu gọi hỗ trợ quần áo cũ, chăn, màn để tận tay mang ra trao cho bà con vùng lũ. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm cũng từng đăng tải bài viết thống kê nhưng chưa có sao kê cụ thể.