Tập 25 “Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới” vừa lên sóng với nhiều tình huống bất ngờ và gay cấn, đội chủ nhà xuất sắc giành quyền lựa chọn Ca sĩ bí ẩn số 5 nhưng gặp “cái kết” không thể phũ phàng hơn.

Không còn xa lạ với khán giả, chàng ca sĩ, diễn viên, Tiktoker, VJ trẻ Văn Võ Ngọc Nhân xuất hiện trong chương trình với vai trò Ca sĩ bí ẩn. Mặc dù đã đầu tư vũ đạo và background xịn xò nhưng anh vẫn bị loại ngay vòng đầu tiên vì Puka cho rằng: “Có rất nhiều bạn background rồi này kia nhìn mình tưởng là ca sĩ, nhưng cuối cùng không phải cho nên đừng để chương trình “lừa””.

Ca sĩ bí ẩn điển trai là một hot Tiktoker khiến cho Puka phải tự trách mình liên tục vì loại ca sĩ bí ẩn này Ngay sau khi Ngọc Nhân lộ diện và tỏ ý “giận dỗi”, nữ diễn viên đã nhanh chóng ngậm ngùi: “ngàn lỗi tại em, trăm lỗi tại em, do em có mắt như mù, em không nhìn thấy ca sĩ”. Có lẽ do nhiều lần bị chương trình “lừa” quá nên Puka đã trở nên “cảnh giác” hơn, tuy nhiên lần “cảnh giác” này không mang lại kết quả như mong đợi khiến hai đội vô cùng hoang mang vì xác suất Ca sĩ bí ẩn còn lại rất ít.



Biểu cảm trách hờn bản thân của Puka vì "có mắt như mù" nên không thấy được "thái sơn" trước mặt rất đáng yêu Trong phần thi hát những ca khúc có từ “đông” để giành quyền chọn Ca sĩ bí ẩn số 5, Puka và Chí Thiện với sự dày dạn kinh nghiệm đã “nghiễm nhiên” giành chiến thắng ngoạn mục trước đội khách. Tưởng rằng với lợi thế này đội chủ nhà có thể có “cái kết viên mãn”, nhưng “trớ trêu” thay, Ca sĩ bí ẩn cuối cùng lại nằm “trong tay” đội Nhật Kim Anh và TiTi. Có vẻ như hôm nay không phải một ngày chơi may mắn với Puka khi cô liên tiếp loại đi Ca sĩ bí ẩn và đến khi giành được chiến thắng thì đã không còn Ca sĩ bí ẩn để lựa chọn.

Trong tập này, Ca sĩ bí ẩn số 5 không phải là một ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng mà là một nhân vật rất thân quen với các “anh em trong nghề”, đó là Quản lý nghệ sĩ Nguyễn Khánh Hoàng. Sự xuất hiện của “Hoàng Chuột” (tên thường gọi của Nguyễn Khánh Hoàng) làm MC Khả Như chạnh lòng vì nhớ tới hình ảnh của cố nghệ sĩ Chí Tài. Khánh Hoàng tiết lộ, sở dĩ anh xin được tham gia Ca Sĩ Bí Ẩn là vì “đây là chương trình mà anh Chí Tài tiên phong, làm đội nhà ở mùa đầu tiên”. Ca khúc mà anh mang đến chương trình – “Em ở đâu” cũng là ca khúc do cố nghệ sĩ Chí Tài sáng tác. Những chia sẻ của Quản lý Nguyễn Khánh Hoàng khiến các nghệ sĩ đều cảm thấy xúc động và rưng rưng khi nhớ về một người anh – một người đồng nghiệp từng rất thân thiết, gắn bó với mình. Sự ra đi của cố nghệ sĩ Chí Tài là một sự mất mát lớn của giới nghệ sĩ, nhưng chắc chắn những hình ảnh và kí ức đẹp về anh sẽ luôn còn mãi trong lòng các anh chị em nghệ sĩ và trái tim người hâm mộ. Ảnh: BTC

Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’ Không còn là “đối thủ” của nhau với tư cách hai đội chủ nhà, Puka và Chí Thiện chính thức về chung một đội, “đối đầu” với đội khách mời tuần này là ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ TiTi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-truoc-trai-dep-puka-ngam-ngui-thua-nhan-minh-co-mat-nhu-mu-toi-tinh-gi-vay-430696.html