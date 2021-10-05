Ủa? Alo? Puka thích hát vậy mà, sao không để Puka hát vậy mọi người ơi?

Mặc dù tự mình đặt ra “luật chơi” cực gắt khiến đồng đội La Thành “hốt hoảng”: “ Puka ơi, cơ sở đâu mà em chơi ăn thua với bên “phe” ca sĩ quá vậy em?”, Puka vẫn không thể giành chiến thắng trong màn tỉ thí với đội bạn vì không được tận dụng khả năng ca hát “thần sầu” của mình.

Tập 24 ”Ca Sĩ Bí Ẩn”– Phiên bản mới vừa lên sóng đã nhận được nhiều sự thích thú từ khán giả bởi các nhân tố tiềm năng và kí ức tuổi thơ ùa về với sự xuất hiện của “Ca Sĩ Bí Ẩn”số 5.

Tuy nhiên, nữ diễn viên là người duy nhất nhận ra Ca Sĩ Bí Ẩn số 5 chính là người anh thân thiết Lý Hải chỉ thông qua một chi tiết: “Cái tay này em đã gặp ở đâu rồi, đã thấy ở đâu rồi, mà thấy rất là quen luôn”. Cũng không phải quá khó đối với Puka bởi vì trong suốt thời gian ghi hình Ca Sĩ Bí Ẩn, cô và ca sĩ Lý Hải đã từng làm việc, tiếp xúc rất nhiều, thậm chí là ngồi cạnh nhau nên mặc dù bịt kín mít cả mặt, cả tóc và chỉ để lộ “cái tay đen đen”, đàn anh vẫn không thoát khỏi “tầm ngắm” của Puka.

Puka bằng tài vắt óc suy luận của mình đã nhận ra người anh thân thiết cùng ngồi cùng làm việc chung suốt khoảng thời gian dài quay "Ca sĩ bí ẩn"

Lý Hải là một gương mặt không còn xa lạ gì đối với chương trình “Ca Sĩ Bí Ẩn”, tuy nhiên hôm nay anh không xuất hiện với tư cách là một thành viên “đội nhà” nữa mà ở vai trò Ca Sĩ Bí ẨN số 5 khiến mọi người đều bất ngờ và thích thú. Với loạt hit đình đám như: "Khi người đàn ông khóc", "Liều thuốc cho trái tim", "Tôi đã lầm tin em" và series "Trọn đời bên em", Lý Hải gây tiếng vang lớn và chiếm trọn tình yêu của hàng triệu khán giả yêu nhạc đến tận ngày nay.

Lý Hải chia sẻ thời gian này anh đang ở trang trại trên Lâm Đồng cùng với gia đình, ngày ngày ngồi uống trà, nghe “chim kêu, vượn hú”, tận hưởng cuộc sống thiên nhiên, dân dã. Nam diễn viên, đạo diễn phim “Lật mặt” cũng tiết lộ, anh có dự định xây dựng phim trường tại đây để phục vụ cho việc quay phim; tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên chưa thể thực hiện được.

Một tin vui nữa mà Lý Hải chia sẻ với người hâm mộ về dự án đang ấp ủ: “Anh rất muốn thu một số ca khúc cũ, nhưng mình sẽ phối mới lại”. Như vậy, trong thời gian tới khán giả sẽ được thưởng thức giọng ca của Lý Hải qua những ca khúc quen thuộc nhưng với một giai điệu mới, “diện mạo” mới.

Có vẻ như đây giống một buổi “off fan” của Lý Hải hơn là tham gia với vai trò khách mời. Chắc nam ca sĩ cũng không ngờ mình lại được những người em dành nhiều tình cảm và sự mến mộ đến như vậy.