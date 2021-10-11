Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’

Sao Việt 11/10/2021 06:00

Không còn là “đối thủ” của nhau với tư cách hai đội chủ nhà, Puka và Chí Thiện chính thức về chung một đội, “đối đầu” với đội khách mời tuần này là ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ TiTi.

Nhật Kim Anh chia sẻ cô vô cùng háo hức khi nhận được lời mời tham gia ghi hình Ca Sĩ Bí Ẩn; đây cũng là lần đầu tiên cô được trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ dịch. Về phía TiTi, anh tiết lộ mình đã theo dõi chương trình từ lâu và rất muốn được tham gia, nhưng “không ngờ lại được tham gia vào số phát sóng đặc biệt như thế này, tự set up máy, tự quay”. 

Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’ - Ảnh 1
Nhật Kim Anh

Cựu thành viên nhóm HKT cũng chia sẻ thời gian qua anh khá bận bịu với những công việc online để hỗ trợ cho những bà con khó khăn. TiTi từng được biết đến là Trưởng nhóm của nhóm nhạc HKT. Với chất giọng cực ấm cùng với ngoại hình chuẩn và những bước nhảy điêu luyện trên sân khấu, TiTi đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ.  

Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’ - Ảnh 2
TiTi

Nam ca sĩ bày tỏ rằng bản thân sẽ cố gắng thi thật tốt để mang lại những phút giây giải trí cho khán giả, thế nhưng người đồng đội của anh đã vô cùng quan ngại rằng: “Cố gắng thôi chứ chắc là khó vượt qua Puka với Chí Thiện lắm”. Ngay lập tức, để thể hiện thành ý, Puka đã nhiệt tình chia sẻ bi quyết thành công ở chương trình với “kinh nghiệm xương máu” của mình: “Bí quyết thành công của em là….đoán đại”.

Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’ - Ảnh 3
Puka "công chúa"
Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’ - Ảnh 4
Puka có màn tiết lộ bí quyết khiến ai cũng muốn...xỉu ngang vì nó quá...thực tế

Lần đầu tiên “bất lực” trước sự suy đoán Ca sĩ bí ẩn số 5, Puka và Chí Thiện đã phải thốt lên rằng “ca này khó quá”, “ca sĩ này là em không biết ai nha”. Một vài cái tên được đưa ra như: Quốc Khánh, Hoàng Mèo,…nhưng đều bị gạt bỏ vì giọng nói không trùng khớp. Liệu hai đội chơi có đoán được nhân vật bí ẩn này là ai và bất ngờ nào xuất hiện sau khi Ca sĩ bí ẩn số 5 lộ diện?  

Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’ - Ảnh 5
Chí Thiện 

"Ca Sĩ Bí Ẩn" – Làn sóng mới phát sóng vào lúc 21h Thứ Hai (11/10) trên kênh HTV7.  

 Ảnh: BTC

 

 

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Từ khóa:   Puka Chí Thiện Ca sĩ bí ẩn

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