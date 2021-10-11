Bí quyết thành công của Puka ở ‘Ca sĩ bí ẩn’ khiến ai cũng ‘bật ngửa’ vì ‘như được thức tỉnh’

Nhật Kim Anh chia sẻ cô vô cùng háo hức khi nhận được lời mời tham gia ghi hình Ca Sĩ Bí Ẩn; đây cũng là lần đầu tiên cô được trở lại làm việc sau thời gian dài nghỉ dịch. Về phía TiTi, anh tiết lộ mình đã theo dõi chương trình từ lâu và rất muốn được tham gia, nhưng “không ngờ lại được tham gia vào số phát sóng đặc biệt như thế này, tự set up máy, tự quay”.

Nhật Kim Anh

Cựu thành viên nhóm HKT cũng chia sẻ thời gian qua anh khá bận bịu với những công việc online để hỗ trợ cho những bà con khó khăn. TiTi từng được biết đến là Trưởng nhóm của nhóm nhạc HKT. Với chất giọng cực ấm cùng với ngoại hình chuẩn và những bước nhảy điêu luyện trên sân khấu, TiTi đã để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ.