Đông Nhi bị bà Phương Hằng 'réo' tên, fandom 'vỗ mặt' ngược lại với hành động bênh vực không đụng hàng này

Ngay khi Đông Nhi bị bà Phương Hằng nhắc tên công khai trong livestream về hành động quyên góp từ thiện, fandom của cô đã "vỗ mặt" ngược lại vị CEO bằng hành động tinh tế này.
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Trong buổi livestream mới nhất của mình, nữ CEO Đại Nam nhắc đến nhiều ngôi sao trong giới giải trí có liên quan đến việc kêu gọi từ thiện, trong đó có nữ ca sĩ Đông Nhi. Vì là một ca sĩ nổi tiếng với đời tư sạch bách scandal nên chỉ trong tích tắc, đại diện truyền thông của Đông Nhi đã đăng bài rõ ràng chi tiết về các khoản chi trong chương trình kêu gọi từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung của nữ ca sĩ, đồng thời còn cho biết là mình đại diện đi làm chứ Đông Nhi không trực tiếp làm việc này, do thời gian đó nữ ca sĩ mới có con gái là Winnie.
Hành động minh bạch rõ ràng này đã kịp thời giúp cho hình ảnh Đông Nhi vẫn giữ vững là "tượng đài không scandal" của showbiz cho đến hiện tại. Đồng thời fandam Patatoes của cô cũng có một cách tinh tế để bày tỏ sự ủng hộ tin tưởng của mình cho nữ ca sĩ, đồng thời cũng cho thấy rằng thần tượng của mình sống minh bạch, không có chuyện kêu gọi quyên góp rồi không nói năng gì như lời người khác nhắc đến. Một trong những trang fanapge lớn nhất nhì của Đông Nhi đã đổi cả ảnh đại diện là tấm hình giấy chứng nhận đóng góp của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng và khán giả đến đồng bào miền Trung vào năm ngoái.
Tờ giấy chứng nhận có ghi rõ ràng số tiền trao tặng 152,7 triệu đồng, mục đích sử dụng cho chương trình "Nhà chống lũ" và có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ là bà Phạm Thị Hương Giang.Thú vị hơn nữa, trang fansite này còn ghi thêm chú thích sặc mùi "cà khịa" rằng: "Cover chính thức cho single sắp tới của Đông Nhi".
Hiện vụ ồn ào liên quan đến nghệ sĩ từ thiện đnag nhận về rất nhiều sự quan tâm, chú ý của CĐM.