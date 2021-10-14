Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên'

Trong tập 4 “Running Man” Việt Nam lên sóng, “bé Bỉnh" có những biểu cảm khiến anh chàng lên ngôi “ông hoàng meme thế hệ mới.
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Tập 4 “Running Man” lên sóng được xem là tập đáng yêu, hài hước và dễ thương nhất trong 4 tập phát sóng của chương trình trong 1 tháng vừa qua. Trong tập phát sóng này, Liên Bỉnh Phát khi thực hiện thử thách cùng đồng đội đã để lại những biểu cảm cực độc khiến anh được phong tặng danh hiệu “ông hoàng meme thế hệ mới".
Trong phần thử thách đội vớ da xoay bóng đổ chai, dù thành công xuất sắc nhưng anh chàng khi dùng lực quá mình đã xảy ra những “pha” tình huống khó đỡ khiến ai nấy đều phải bật cười. Ở thử thách vượt xà bể bơi, Liên Bỉnh Phát cũng để lại một “mớ" meme để đời khi chịu trận bị Lan Ngọc “mượn tạm” đầu tóc để làm...bệ đỡ phi thân.
Ở thử thách xé bảng tên, Liên Bỉnh Phát xuất sắc nhận danh hiệu “Thần sầu xé bảng tên" khi liên tục xé roẹt roẹt 2 bảng tên liên tiếp, lần đầu tiên là của Ngô Kiến Huy và lần thứ 2 là đấu tay đôi với đối thủ nặng ký không dễ dàng hạ gục là Trương Thế Vinh. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, vì mang danh là “bé Non" nên sự ngây thơ của Liên Bỉnh Phát lại tiếp tục đem đến cho anh một cái kết không mấy tốt đẹp. Khi được “anh già" Trường Giang đề nghị liên minh xé bảng tên gián điệp, “bé Bỉnh" vô tư nhận lời không suy nghĩ, kèm lại đó là phút bỡ ngỡ vì bất ngờ bị “ông xã” Nhã Phương phản bội lần thứ 2.
Tiếp theo, trong chuyến đi Hàn Quốc lần này, Liên Bỉnh Phát sẽ có chiến thuận chơi gì mới hơn? Liệu có một lần nữa mất cảnh giác trước “liên minh hờ hững"? Cùng đón xem tập tiếp theo của “Running Man" bản Việt được ghi hình đặc biệt tại Hàn Quốc nhé!
Ảnh: Chụp màn hình, BTC