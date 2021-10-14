Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên'

Tin tức giải trí 14/10/2021 18:25

Trong tập 4 “Running Man” Việt Nam lên sóng, “bé Bỉnh" có những biểu cảm khiến anh chàng lên ngôi “ông hoàng meme thế hệ mới.

Tập 4 “Running Man” lên sóng được xem là tập đáng yêu, hài hước và dễ thương nhất trong 4 tập phát sóng của chương trình trong 1 tháng vừa qua. Trong tập phát sóng này, Liên Bỉnh Phát khi thực hiện thử thách cùng đồng đội đã để lại những biểu cảm cực độc khiến anh được phong tặng danh hiệu “ông hoàng meme thế hệ mới".

Trong phần thử thách đội vớ da xoay bóng đổ chai, dù thành công xuất sắc nhưng anh chàng khi dùng lực quá mình đã xảy ra những “pha” tình huống khó đỡ khiến ai nấy đều phải bật cười. Ở thử thách vượt xà bể bơi, Liên Bỉnh Phát cũng để lại một “mớ" meme để đời khi chịu trận bị Lan Ngọc “mượn tạm” đầu tóc để làm...bệ đỡ phi thân.

Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 1Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 2

Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 3
Phút giây 'đỉnh cao' của Liên Bỉnh Phát ở tập 4
Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 4
Và cứ thế 'meme' này đã đi vào huyền thoại, không những tập này mà còn mãi đến các tập về sau

 Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 5Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 6Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 7Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 8Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 9

Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 10
Cắn răng chịu đựng thôi chứ sao giờ, thân nam nhi thi thoảng bị 'đè đầu cưỡi cổ' xíu cũng không sao

Ở thử thách xé bảng tên, Liên Bỉnh Phát xuất sắc nhận danh hiệu “Thần sầu xé bảng tên" khi liên tục xé roẹt roẹt 2 bảng tên liên tiếp, lần đầu tiên là của Ngô Kiến Huy và lần thứ 2 là đấu tay đôi với đối thủ nặng ký không dễ dàng hạ gục là Trương Thế Vinh. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, vì mang danh là “bé Non" nên sự ngây thơ của Liên Bỉnh Phát lại tiếp tục đem đến cho anh một cái kết không mấy tốt đẹp. Khi được “anh già" Trường Giang đề nghị liên minh xé bảng tên gián điệp, “bé Bỉnh" vô tư nhận lời không suy nghĩ, kèm lại đó là phút bỡ ngỡ vì bất ngờ bị “ông xã” Nhã Phương phản bội lần thứ 2.

Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 11Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 12

Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 13
Hạ gục Ngô Kiến Huy trong nháy mắt

 Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 14Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 15Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 16

Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 17
Tiếp tục 'double kill' luôn cả Trương Thế Vinh
Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên' - Ảnh 18
Cuối cùng, bị loại...lãng xẹt trong tay 'anh già' vì bụng dạ cả tin

Tiếp theo, trong chuyến đi Hàn Quốc lần này, Liên Bỉnh Phát sẽ có chiến thuận chơi gì mới hơn? Liệu có một lần nữa mất cảnh giác trước “liên minh hờ hững"? Cùng đón xem tập tiếp theo của “Running Man" bản Việt được ghi hình đặc biệt tại Hàn Quốc nhé!

Ảnh: Chụp màn hình, BTC

'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì?

'Tập thể dục' kiểu lạ đời, 'cộp mác' Running Man Việt Nam: Không hiểu được Jack, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát đang làm cái gì?

Tập 4 “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy “tiếp tục hé lộ những tình tiết siêu hấp dẫn và không kém phần căng thẳng của dàn Cast. Bên cạnh đó ca khúc nhạc chủ đề Chơi Là Chạy của rapper Sóc Nâu cũng đang thu hút nhiều sự quan tâm.

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Từ khóa:   Liên Bỉnh Phát Bé Bỉnh Running Man Vietnam mùa 2

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