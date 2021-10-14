Liên Bỉnh Phát ‘ẵm' danh hiệu ‘ông hoàng meme thế hệ mới', aka ‘thần sầu xé bảng tên'

Tập 4 “Running Man” lên sóng được xem là tập đáng yêu, hài hước và dễ thương nhất trong 4 tập phát sóng của chương trình trong 1 tháng vừa qua. Trong tập phát sóng này, Liên Bỉnh Phát khi thực hiện thử thách cùng đồng đội đã để lại những biểu cảm cực độc khiến anh được phong tặng danh hiệu “ông hoàng meme thế hệ mới".

Trong phần thử thách đội vớ da xoay bóng đổ chai, dù thành công xuất sắc nhưng anh chàng khi dùng lực quá mình đã xảy ra những “pha” tình huống khó đỡ khiến ai nấy đều phải bật cười. Ở thử thách vượt xà bể bơi, Liên Bỉnh Phát cũng để lại một “mớ" meme để đời khi chịu trận bị Lan Ngọc “mượn tạm” đầu tóc để làm...bệ đỡ phi thân.