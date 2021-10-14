Hoa hậu Tiểu Vy bật khóc, xin lỗi Thuỳ Tiên trên sóng truyền hình, CĐM thắc mắc 'chuyện gì đây?'

Chính vì vậy mà mới đây, cả hai cô nàng xinh đẹp đều được mời tham gia chương trình Giải Mã Tri Kỷ để cùng chia sẻ về tình bạn của họ. Tại đây, Thuỳ Tiên được dịp kể về ấn tượng lần đầu tiên của mình khi gặp Tiểu Vy ở vòng thi Sơ khảo Hoa Hậu Việt Nam 2018. Đại diện Miss Grand Vietnam 2021 cho biết, ở thời điểm đó khi bắt gặp Tiểu Vy diện áo dài và bước vào phòng, cô đã chợt nghĩ đến việc bỏ thi vì “đàn em” quá xinh đẹp.

Hoa hậu Tiểu Vy và Người đẹp Thuỳ Tiên chắc hẳn không còn là những cái tên quá xa lạ đối với cộng đồng nhan sắc. Cùng tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy xuất sắc đạt ngôi vị cao nhất còn Thuỳ Tiên dừng chân ở vị trí top 5 với danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Mặc dù từng là “đối thủ” tại cuộc thi nhưng họ lại là chị em thân thiết ngoài đời, luôn đồng hành cùng nhau kể cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Khi MC Khả Như nhắc đến từ khoá “đấu trường nhan sắc”, Tiểu Vy và Thuỳ Tiên đều khẳng định rằng không có sự đấu đá giữa các thí sinh. Nàng hậu xứ Quảng còn cho biết cô được BTC chiêu đãi nhiều món ngon, trải nghiệm nhiều điểm du lịch đẹp và đặc biệt là được học thêm nhiều kỹ năng như nhảy hay catwalk. Hai người đẹp tiết lộ rằng các thí sinh Hoa hậu luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giống như những chị em thân thiết.

Bên cạnh đó, Thuỳ Tiên còn nhận xét Tiểu Vy ngoài đời là một người “quậy ngầm”. Nàng hậu sinh năm 2000 lập tức phủ định, cô giải thích rằng: “Đó là do em muốn làm mọi người vui. Một khi đã đi chơi thì sẽ chơi hết mình”. Cô cũng cho biết ban đầu Thuỳ Tiên là một người lạnh lùng, khó gần. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc thì nhận ra rằng cô lại cực kỳ dễ thương và biết lắng nghe.

Không những thế, Thuỳ Tiên cũng chính là chỗ dựa tinh thần cho nàng hậu trẻ theo như lời kể của Tiểu Vy. Giữa cả hai cũng có nhiều kỷ niệm vô cùng thú vị. Đặc biệt, trong một lần Tiểu Vy ghé thăm nhà Thuỳ Tiên và cả hai cùng tâm sự đến gần 2 giờ sáng. Mặc dù đã đã buồn ngủ nhưng Thuỳ Tiên vẫn bị “đàn em” của mình gọi dậy để tiếp tục tâm sự. Ngay cả MC Khả Như cũng phải thốt lên rằng: “Gu của Hoa hậu lạ quá ha”.

Nếu theo dõi mạng xã hội của cả hai người đẹp, có thể thấy hội chị em Hoa Á hậu vẫn thường xuyên đi cafe, đi gội đầu hay đi shopping cùng nhau. Theo như chia sẻ của hai vị khách mời thì mục đích của những cuộc đi chơi này, đó là để “tám”.

Cặp đôi tri kỷ tuần này cũng được dịp đo mức độ thấu hiểu đối phương thông qua thử thách “Tâm đầu ý hợp”. Tại đây, Hoa hậu Tiểu Vy khiến Thuỳ Tiên lẫn MC Khả Như bật cười nghiêng ngả với những câu trả lời đầy hài hước. Tương tự với phần “Đồng sức đồng lòng”, hai vị khách mời xinh đẹp cũng mang đến cho khán giả những khoảnh khắc vô cùng dễ thương qua thử thách đoán tên bài hát.

Nói đến những điểm không thích về đối phương, Tiểu Vy “vạch trần” thói quen của Thuỳ Tiên là thường hay đến trễ và về sớm mỗi khi đi chơi với hội chị em. Trong khi đó, người đẹp nhân ái lại không nhìn thấy bất kỳ tật xấu về Tiểu Vy. Thay vào đó, cô lại mong người em của mình sẽ trưởng thành hơn nữa trong tương lai.

Cuối chương trình, Tiểu Vy bất ngờ bật khóc khi nói ra những lời xin lỗi đầy chân thành về những vấn đề nhỏ từng xảy ra giữa cả hai. Thuỳ Tiên cũng không quên gửi lời cảm ơn Tiểu Vy vì cô luôn là người xông pha, đứng ra bảo vệ cô và mọi người. Chương trình khép lại với những lời chia sẻ đầy xúc động từ cặp đôi xinh đẹp của Giải Mã Tri Kỷ.

Ảnh: BTC