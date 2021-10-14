Đỗ Mỹ Linh đón sinh nhật đặc biệt ở tuổi 25 với siêu xe chở đầy hoa khiến ai cũng trầm trồ

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức bước sang tuổi 25 vào ngày 13/10 vừa qua. Mặc dù ở tận TP.HCM nhưng “Bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung cùng dàn Hoa Á hậu vẫn lên kế “âm mưu” từ xa để gây bất ngờ cho nàng hậu gốc Hà thành. Trong đó có Hoa hậu Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Á hậu Diễm Trang, Thúy An, Kiều Loan, Tường San, Phương Anh, Ngọc Thảo, Người đẹp Thùy Tiên, Hoa khôi Thúy Vi và Đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

Trước đó, dàn người đẹp vẫn tỏ ra bình thường nhưng không quên gửi những lời chúc ngọt ngào đến nàng hậu để “đánh trống lảng” cho kế hoạch được bàn tính từ trước. Đến chiều, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ khi thấy chiếc siêu xe cập bến trước nhà mình chở những đóa hoa tươi cao cấp, với nhiều kiểu dáng, màu sắc đa dạng. Mỗi bó hoa được chăm chút và trang trí độc đáo, cuốn hút. Đặc biệt hơn đó là sự xuất hiện của 2 siêu phẩm “shipper”, đã tận tay trao tặng Đỗ Mỹ Linh những đóa hoa chứa đựng đầy ắp tình yêu thương từ dàn người đẹp nhà Sen Vàng.

Nhìn ngắm dàn hoa rực rỡ mà cô nhận được trong ngày sinh nhật, chắc hẳn ai cũng cảm thấy “ganh tị” với tình cảm mà các nàng hậu đã dành cho cô. Trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ: “Tuổi 25 chênh vênh - mình đã bắt đầu sợ mỗi khi sinh nhật đến… Tại thấy thêm tuổi, già đi mà vẫn chưa làm được gì nhiều.

Nhưng may mắn bên cạnh mình lúc nào cũng có những người luôn yêu thương, luôn nhớ tới mình và muốn làm mình vui nè.

Tuổi mới không ước muốn gì nhiều chỉ mong những người tuyệt vời này sẽ mãi ở bên cạnh mình. Mong sức khỏe cho mọi người và dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống lại được trở lại bình thường ạ!”

Nhìn lại thời khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Linh phải đối mặt với những dư luận về nhan sắc, nhưng cô đã chứng tỏ bản thân phát triển rõ rệt cả về ngoại hình lẫn tấm lòng nhân ái. Nàng hậu tham gia vào những dự án thiện nguyện, cống hiến sức mình giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Khoảng thời gian diễn biến dịch bệnh căng thẳng, dù không thể trực tiếp tham gia vào chiến dịch Bếp ăn từ thiện của CLB Suối Mát Từ Tâm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vẫn đóng góp và kêu gọi hỗ trợ từ xa. CLB đã trao đi hơn 125.000 phần ăn đến lực lượng tuyến đầu chống dịch với gần 12.000 phần quà đến các hộ dân khó khăn nhằm san sẻ bớt những gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày.

Hơn nửa thập kỷ đi qua, Đỗ Mỹ Linh không ngừng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và đông đảo fan hâm mộ nhan sắc với sự thay đổi trong phong cách cá nhân. Cô nàng lột xác với hình ảnh ngày càng quyến rũ, trưởng thành, nhưng vẫn không mất đi nét đẹp dịu dàng của người con gái Hà thành.

Sinh nhật của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được tổ chức bất ngờ và chứa đầy những sự yêu mến đong đầy trong những bó hoa tươi muôn màu muôn vẻ. Chúc cho Đỗ Mỹ Linh trong nửa thập kỷ tiếp theo sẽ ngày một xinh đẹp và rạng rỡ hơn nữa.

Ảnh: NVCC