CEO Phương Hằng 'set kèo' với quản lý Phi Nhung: Hứa cho 1 tỷ nếu chứng minh 180 triệu được gửi tiết kiệm khi Hồ Văn Cường đạt quán quân 'Idol Kids'

Bà Phương Hằng tuyên bố "chơi tới bờ tới bến" với quản lý Phi Nhung nếu như vấn đề tiền nong không thực sự rõ ràng.

Trong livestream ngày 13/10 của nữ CEO khu du lịch Đại Nam, bà tiếp tục nhắc đến việc cát xê của Hồ Văn Cường mặc dù trước đó quản lý đã lên tiếng giải quyết triệt để, đồng thời công bố mọi thông tin với báo chí. Tuy nhiên, bà Phương Hằng vẫn cho rằng có nhiều điểm bất thường ở đây. Khi nói về quản lý Phi Nhung, bà Phương Hằng thẳng thừng thách thức: "Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tao sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Hứa danh dự, 1 tỷ ngay và luôn. Đưa ra đi, tôi sẽ đền ngay 1 tỷ liền tức khắc nếu như ngày đó đúng, Diễm Phạm, còn không tôi sẽ chơi tới bờ tới bến".

Ngoài ra, nữ đại gia khét tiếng xứ Bình Dương còn treo thưởng 1 tỷ đồng nếu có ai đó chứng thực được việc Hồ Văn Cường vẫn ở lại nhà của Phi Nhung vì chưa nhận được đủ tiền cát xê. Trước đó, đã có tin đồn râm ran trên mạng xã hội rằng Hồ Văn Cường vẫn chưa ra khỏi nhà Phi Nhung vì chưa được trả hết tiền và đang ở lại chờ được lấy nốt phần còn thiếu. Nguyên văn lời "treo thưởng" của bà Phương Hằng như sau: "Quý vị nào nói cho tôi biết rằng, nếu Hồ Văn Cường vẫn ở trong nhà Phi Nhung mà vì mấy trăm triệu chưa ra khỏi nhà, tôi cho ngay và luôn 1 tỷ đồng danh dự. Không phải vì mấy trăm triệu đó mà phải ở nhờ nơi đó mà để nó hành hạ, coi như đồ giẻ rách."



Tuy nhiên, dân mạng đã 'soi' ra điểm bất thường vì sổ tiết kiệm mà mẹ ruột Hồ Văn Cường cầm trên tay là mẫu mới, không phải mẫu 5 năm trước Những phát ngôn trong livestream mới nhất của nữ đại gia hoàn toàn mang tính chất một chiều. Vì trước đó vào ngày 11/10, quản lý của Phi Nhung trao đổi với truyền thông việc đã hoàn thành giao số tiền cát xê 5 năm đi hát cho Hồ Văn Cường, trao luôn số tiền 500 triệu mà Phi Nhung hứa tặng, kèm theo sổ tiết kiệm mà mẹ ruột Hồ Văn Cường đã giữ riêng. Sau đó chính Hồ Văn Cường cũng lên tiếng cho biết mình đã dọn ra ở riêng và chấm dứt hợp tác với công ty của Phi Nhung. Hiện tại, dân mạng vẫn đang chờ động thái của quản lý Phi Nhung, có đồng ý nhận thách thức "kèo" 1 tỷ này của nữ đại gia hay không? Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ceo-phuong-hang-set-keo-voi-quan-ly-phi-nhung-hua-cho-1-ty-neu-chung-minh-180-trieu-duoc-gui-tiet-kiem-khi-ho-van-cuong-dat-quan-quan-idol-kids-430760.html