CEO Phương Hằng 'set kèo' với quản lý Phi Nhung: Hứa cho 1 tỷ nếu chứng minh 180 triệu được gửi tiết kiệm khi Hồ Văn Cường đạt quán quân 'Idol Kids'

Xã hội 14/10/2021 12:16

Bà Phương Hằng tuyên bố "chơi tới bờ tới bến" với quản lý Phi Nhung nếu như vấn đề tiền nong không thực sự rõ ràng.

Trong livestream ngày 13/10 của nữ CEO khu du lịch Đại Nam, bà tiếp tục nhắc đến việc cát xê của Hồ Văn Cường mặc dù trước đó quản lý đã lên tiếng giải quyết triệt để, đồng thời công bố mọi thông tin với báo chí. Tuy nhiên, bà Phương Hằng vẫn cho rằng có nhiều điểm bất thường ở đây.

Khi nói về quản lý Phi Nhung, bà Phương Hằng thẳng thừng thách thức: "Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tao sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Hứa danh dự, 1 tỷ ngay và luôn. Đưa ra đi, tôi sẽ đền ngay 1 tỷ liền tức khắc nếu như ngày đó đúng, Diễm Phạm, còn không tôi sẽ chơi tới bờ tới bến".

Ngoài ra, nữ đại gia khét tiếng xứ Bình Dương còn treo thưởng 1 tỷ đồng nếu có ai đó chứng thực được việc Hồ Văn Cường vẫn ở lại nhà của Phi Nhung vì chưa nhận được đủ tiền cát xê. Trước đó, đã có tin đồn râm ran trên mạng xã hội rằng Hồ Văn Cường vẫn chưa ra khỏi nhà Phi Nhung vì chưa được trả hết tiền và đang ở lại chờ được lấy nốt phần còn thiếu.

Nguyên văn lời "treo thưởng" của bà Phương Hằng như sau: "Quý vị nào nói cho tôi biết rằng, nếu Hồ Văn Cường vẫn ở trong nhà Phi Nhung mà vì mấy trăm triệu chưa ra khỏi nhà, tôi cho ngay và luôn 1 tỷ đồng danh dự. Không phải vì mấy trăm triệu đó mà phải ở nhờ nơi đó mà để nó hành hạ, coi như đồ giẻ rách."

CEO Phương Hằng 'set kèo' với quản lý Phi Nhung: Hứa cho 1 tỷ nếu chứng minh 180 triệu được gửi tiết kiệm khi Hồ Văn Cường đạt quán quân 'Idol Kids' - Ảnh 1
Tuy nhiên, dân mạng đã 'soi' ra điểm bất thường vì sổ tiết kiệm mà mẹ ruột Hồ Văn Cường cầm trên tay là mẫu mới, không phải mẫu 5 năm trước

Những phát ngôn trong livestream mới nhất của nữ đại gia hoàn toàn mang tính chất một chiều. Vì trước đó vào ngày 11/10, quản lý của Phi Nhung trao đổi với truyền thông việc đã hoàn thành giao số tiền cát xê 5 năm đi hát cho Hồ Văn Cường, trao luôn số tiền 500 triệu mà Phi Nhung hứa tặng, kèm theo sổ tiết kiệm mà mẹ ruột Hồ Văn Cường đã giữ riêng. Sau đó chính Hồ Văn Cường cũng lên tiếng cho biết mình đã dọn ra ở riêng và chấm dứt hợp tác với công ty của Phi Nhung. Hiện tại, dân mạng vẫn đang chờ động thái của quản lý Phi Nhung, có đồng ý nhận thách thức "kèo" 1 tỷ này của nữ đại gia hay không?

Ảnh: Internet

Phía bà Phương Hằng bất ngờ có động thái 'LẠ' giữa ồn ào của Hồ Văn Cường và lùm xùm nghệ sĩ từ thiện: 'Giải ăn chặn mở rộng, lại một giấc mơ'

Phía bà Phương Hằng bất ngờ có động thái 'LẠ' giữa ồn ào của Hồ Văn Cường và lùm xùm nghệ sĩ từ thiện: 'Giải ăn chặn mở rộng, lại một giấc mơ'

Bà Phương Hằng bất ngờ thông báo sẽ sớm trở lại giao lưu với mọi người vào tối ngày 13/10, kèm theo đó chủ đề lần này sẽ là "Giải ăn chặn mở rộng. Lại một giấc mơ". 

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Hằng set kèo 1 tỷ với quản lý Phi Nhung Hồ Văn Cường 180 triệu tiền giải thưởng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 31 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 1 giờ 10 phút trước
Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Nhóm người bịt mặt dùng ô tô trộm máy ATM rồi tẩu thoát trong đêm

Video 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Chiều nay, ngày 8/10: Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 RON95-III lên hơn 28.000 đồng/lít

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số