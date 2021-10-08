Từng là 'cộng sự' thân tình, giờ đây bà Phương Hằng 'chối bay chối biến' mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang, tiết lộ 'cậu IT' không hề đơn giản

Xã hội 08/10/2021 10:47

Đến tối hôm qua, ngày 7/10, bà Phương Hằng đã có buổi phát trực tiếp với chủ đề "Sự thật NÁT lòng" và tiết lộ về mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang thu hút được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. 

Những ngày gần đây, thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt được dư luận quan tâm đặc biệt. Đáng chú ý nhất chính là phản ứng của bà Phương Hằng khi IT họ Nhâm từng là "IT ruột" của nữ đại gia, khi đã giúp bà "khui" ra hàng loạt bí mật động trời của giới nghệ sĩ.

Đến tối hôm qua, ngày 7/10, nữ đại gia đã có buổi phát trực tiếp với chủ đề "Sự thật NÁT lòng" thu hút được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. 

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Nữ đại gia trong buổi phát sóng tối qua - Ảnh chụp màn hình

Trong buổi trò chuyện, bà chủ Đại Nam đã tiết lộ một vài tình tiết liên quan đến mối quan hệ với "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang. Cụ thể, bà nhận định trong quá trình làm việc với IT này, bà đã phát hiện được nhân vật họ Nhâm không hề đơn giản, nên mới nhất định cắt đứt mọi quan hệ sau đó với Nhâm Hoàng Khang. Bà nhấn mạnh: "Nhâm Hoàng Khang khoe với tôi có thể xâm nhập vào bất cứ website và cuộc trò chuyện với mọi người đều được ghi âm. Điều này khiến tôi thấy sợ hãi bởi tôi là một doanh nghiệp tử tế làm ăn, mà nó làm những điều vi phạm pháp luật. Sao tôi và một kẻ như vậy có thể chung chí hướng được. Tôi không chơi với những người như vậy".

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Từng là 'cộng sự' thân tình, giờ đây bà Phương Hằng chối bay chối biến mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì những lý do này mà sau đó, có thời điểm bà Phương Hằng đã chủ động công khai trên mạng xã hội cắt đứt mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang khiến dư luận bất ngờ vô cùng.

Thậm chí, CEO Đại Nam cho rằng cậu IT đã lấy tài khoản Facebook có tích xanh đi cãi cọ trên mạng để người khác tưởng nhầm là bà. Cùng với đó, Nhâm Hoàng Khang cũng đã xâm nhập tài khoản zalo và đem những tin nhắn riêng tư của bà cùng bạn bè ra để làm trò cười, "chọc quê".

Từ đó, cư dân mạng bắt đầu phát hiện, hai "đồng minh" một thời bắt đầu liên tục có những động thái công kích nhau trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý. Đồng thời, trong buổi phát trực tiếp, vợ ông Dũng lò vôi cũng khẳng định một lần nữa những thông tin về việc Nhâm Hoàng Khang là "cánh tay phải" của mình được lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai lầm. 

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