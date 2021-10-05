Theo nguồn tin, Khang bị bắt để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trưa ngày 4/10, Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng cùng ngày IT Nhâm Hoàng Khang , 34 tuổi, ngụ TP.HCM vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam tại Cần Thơ.

Trước đó, hacker họ Nhâm chính là người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện. Tuy nhiên hành vi này có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một kỹ sư IT, được nhiều người quan tâm khi có liên quan đến loạt ồn ào xung quanh vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng "đại chiến" với các sao Việt.

Trong đó Khang được cho là lấy được các khoản sao kê của các ca sĩ trong khoản tiền làm từ thiện lùm xùm trên mạng xã hội thời gian qua.

Đến hôm nay, 5/10, nguồn tin của VOV cho biết, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) đã tiến hành di lý bị can Nhâm Hoàng Khang về trụ sở Bộ Công an phía Nam tại Quận 1 để tiếp tục tiến hành điều tra.

Thông tin cậu IT bị bắt khiến dư luận quan tâm - Ảnh: Internet

Giữa lúc netizen đang xôn xao, bàn tán thì mới đây, cư dân mạng đang chia sẻ chóng mặt bài phốt tố cáo cách "sống lỗi" của "cậu IT". Cụ thể, một tài khoản Facebook có tên L.T.A tự nhận là đồng nghiệp cũ của IT họ Nhâm.

Theo đó, người này cho hay khi còn hoạt động trên website nổi tiếng về truyện tranh, Nhâm Hoàng Khang đã dùng thủ thuật đánh cắp toàn bộ số tiền ủng hộ cho web, ước tính lên đến hàng trăm triệu đông. Đáng chú ý hơn, khi bị lên án Nhâm Hoàng Khang còn ngang nhiên tấn công đến server chứa website bằng sử dụng nhiều thiết bị, máy tính khác nhau để đánh sập server khiến công sức anh em cùng công ty "đổ xuống sông". Thậm chí, tài khoản này còn kèm theo đó lời khẳng định chắc nịch: "Đừng bao giờ tin thằng nghiện trình bày".

Bài đăng của người được cho là đồng nghiệp cũ Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet

Người này chia sẻ trong bài đăng, sở dĩ, anh lên tiếng tố cáo Nhâm Hoàng Khang vì không muốn bà Phương Hằng trở thành nạn nhân tiếp theo.

Mặc dù chỉ là ý kiến cá nhân chưa có sự xác thực, song đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến trái chiều liên tục xuất hiện liên quan đến nhân vật gây bão một thời này.