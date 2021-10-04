Cục trưởng Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ bắt giữ 'cậu IT' Nhâm Hoàng Khang

Xã hội 04/10/2021 15:44

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang. Theo đó, các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn và đơn vị đã thi hành các quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Trưa nay, Pháp luật TP.HCM đưa tin, sáng 4/10 IT Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, ngụ TP.HCM vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam tại Cần Thơ.

Theo nguồn tin, Khang bị bắt để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một kỹ sư IT, được nhiều người quan tâm khi có liên quan đến loạt ồn ào xung quanh vụ việc CEO Nguyễn Phương Hằng "đại chiến" với các sao Việt.

Trước đó, hacker họ Nhâm chính là người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện. Tuy nhiên hành vi này có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Trong đó Khang được cho là lấy được các khoản sao kê của các ca sĩ trong khoản tiền làm từ thiện lùm xùm trên mạng xã hội thời gian qua.

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Nhâm Hoàng Khang gây bão suốt một thời gian dài - Ảnh: FBNV

Bước đầu, công an xác định Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, đầu giờ chiều ngày 4/10, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang

Theo đó, các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân phê chuẩn và đơn vị đã thi hành các quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự nêu rõ, hiện cán bộ của Cục trong Nam đang thi hành các quyết định và sẽ có báo cáo cụ thể sau.

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Hình ảnh Nhâm Hoàng Khang tại nhà riêng ở Cần Thơ - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Việc bắt giữ bị can Nhâm Hoàng Khang diễn ra tại Cần Thơ. Cơ quan công an đã khám xét nơi ở của Nhâm Hoàng Khang tại phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM và nhà của bị can này ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận về sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Rầm rộ MXH hình ảnh Nhâm Hoàng Khang thất thần, lộ rõ vẻ tiều tuỵ trước khi bị bắt?

Rầm rộ MXH hình ảnh Nhâm Hoàng Khang thất thần, lộ rõ vẻ tiều tuỵ trước khi bị bắt?

Hình ảnh được cho là của Nhâm Hoàng Khang trước khi bị bắt được chia sẻ trên mạng xã hội và đang nhận về nhiều sự quan tâm của dư luận.

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