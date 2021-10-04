Theo Thanh Niên, C02 nhận được đơn tố cáo Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đột nhập vào trang web liên quan sai phạm hoạt động cờ bạc. Theo đó, bằng trình độ cao, Nhâm Hoàng Khang đã đột nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web rồi quay sang đe dọa, tố cáo các sai phạm đến cơ quan điều tra. Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu và tiền đã được chuyển.

Ngày 4/10/2021, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã bắt Nhâm Hoàng Khang (34 tuổi) tại Cần Thơ để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ lập tức khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi, với số tiền 400 triệu đồng chiếm đoạt, liệu "cậu IT" này sẽ đối diện với mức án nào?

Tháng 7/2021, C02 phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra, công an phát hiện tống tiền và nhận 400 triệu đồng. Cũng theo nguồn tin này, Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Nhâm Hoàng Khang tại TP.HCM.

Theo Thanh Niên, người nào bị khởi tố tội Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự có thể bị phạt tù cao nhất là 15 năm. Cụ thể, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù 1 - 5 năm. Phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù 3 - 10 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7-15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10 - 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Nhâm Hoàng Khang từng bị cơ quan chức năng triệu tập - Ảnh: 2sao

Nhâm Hoàng Khang sống và làm việc tại TP.HCM, được biết đến là lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng, được giới công nghệ thông tin biết đến khá nhiều. Gần đây, Nhâm Hoàng Khang gây chú ý liên quan việc ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân, quỹ từ thiện của một nữ đại gia.

Nguồn tin trên cũng cho biết thêm, Nhâm Hoàng Khang không chỉ liên quan đến vụ Cưỡng đoạt tài sản mà còn bị điều tra, làm rõ một số vấn đề khác. Hiện C02 đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến bị can Nhâm Hoàng Khang.