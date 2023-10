Tháng 7/2021, C02 phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an xác minh, làm rõ. Quá trình điều tra, công an phát hiện tống tiền và nhận 400 triệu đồng. Cũng theo nguồn tin này, Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Nhâm Hoàng Khang tại TP.HCM.

Nhâm Hoàng Khang lúc bị bắt ở Thốt Nốt, Cần Thơ - Ảnh: Thanh Niên

Thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt giữ lập tức khiến cư dân mạng xôn xao. Nhiều người đặt câu hỏi, với số tiền 400 triệu đồng chiếm đoạt, liệu "cậu IT" này sẽ đối diện với mức án nào?