Xúc động cô gái trẻ 'dầm nắng', ôm cọc tiền phát cho dòng người đông đúc về quê tránh dịch: Dân mạng 'truy tìm' danh tính

Xã hội 03/10/2021 22:20

Giữa trưa nắng, hình ảnh cô gái bé nhỏ 'lọt thỏm' vào dòng người đang hối hả về quê, tay cô cầm xấp tiền hỗ trợ những người lao động nghèo khiến ai nấy rưng nước mắt.

Kể từ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, rất nhiều bà con đã chọn cách về quê sau nhiều tháng bị kẹt lại bởi dịch bệnh. Trong hành trình hồi hương, họ đã nhận được sự giúp đỡ từ cả lực lượng chức năng và bà con địa phương, khiến cho đoạn đường về nhà dường như ngắn lại, ấm áp hơn.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi đoạn clip quay một cô gái trẻ đứng ở chốt chặn hỗ trợ những lao động hồi hương khiến ai nấy không khỏi cảm kích. Cô gái ăn bận giản dị, đầu đội mũ lưỡi trai, mặc quần bò, áo thun và cầm xấp tiền 500k phát cho những gia đình khó khăn. 

Clip cô gái phát tiền cho dòng người hồi hương gây xúc động mạnh 

Tại điểm chốt, nhiều bà mẹ ôm con nhỏ vào vỉa hè, ven đường ngồi tạm bợ, nghỉ ngơi sau một đêm dài thức trắng. Các chiến sĩ cảnh sát, lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo, nhắc nhở đồng thời tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người dân dưới cái nắng gắt.

Cô gái cầm xấp tiền đứng một góc bên lề đường. Cô trật tự quan sát, lựa những trường hợp có con nhỏ, khó khăn đang tay xách nách mang nhanh chóng tặng họ tiền. Luồn lách qua dòng người đông đúc, cô đưa tờ 500k xong rồi vẫy tay chào tạm biệt họ. Những gia đình nhận được tiền hỗ trợ, liền gật đầu cảm ơn. 

Xúc động cô gái trẻ 'dầm nắng', ôm cọc tiền phát cho dòng người đông đúc về quê tránh dịch: Dân mạng 'truy tìm' danh tính - Ảnh 1
Cô gái tìm cách hỗ trợ những gia đình có con nhỏ - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, đoạn clip được ghi lại tại chốt chặn giáp ranh TP.HCM - Long An vào ngày 1/10. Người quay clip, admin của page Góc Sài Gòn cho biết, anh gặp người phụ nữ hỗ trợ tại điểm chốt. Chị chỉ đi một mình và hơi đáng tiếc là anh đã không kịp hỏi thêm thông tin gì về chị. 

Hình ảnh người phụ nữ giản dị trên đã khiến nhiều cư dân mạng nhớ về câu chuyện chị T.H., 43 tuổi, ở phường Phan Hưng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, từng xuống đường tặng mỗi người về quê 500 ngàn đồng vào cuối tháng 7 vừa qua. 

Xúc động cô gái trẻ 'dầm nắng', ôm cọc tiền phát cho dòng người đông đúc về quê tránh dịch: Dân mạng 'truy tìm' danh tính - Ảnh 2
Người phụ nữ đi dép tổ ong, phát tiền cho người dân từng gây 'bão' mạng - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

 Báo Sức khỏe và Đời sống đăng tải, chỉ trong vòng 2 ngày cuối tháng 7, chị H. đã chi tổng cộng 190 triệu đồng để hỗ trợ người hồi hương. Thời điểm đó, chị H. cho biết việc mình làm là xuất phát từ sự đồng cảm với bà con và không hề muốn bị quay clip, đưa lên lên mạng xã hội.

"Khi xem được những hình ảnh người dân khăn gói đi xe máy về quê, tôi đau lòng lắm, không cầm nổi nước mắt. Tôi chỉ cầu nguyện cho dịch mau qua đi để người dân kiếm được miếng cơm thôi”, chị H. bật khóc tâm sự.

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