Trong thư tuyệt mệnh, người phụ nữ nói lời xin lỗi với cha mẹ, anh chị trong gia đình và chồng của mình.

Liên quan đến vụ việc 3 mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng thuộc khu phố 3, phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), chiều 29/9, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể các nạn nhân để gia đình lo hậu sự. Theo thông tin trên báo Thanh Niên, quá trình khám nghiệm tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện lá thư tuyệt mệnh của bà chị T.T.K.O. (SN 1990) nói lời xin lỗi với cha mẹ ruột, chồng và người thân trong gia đình.

Theo báo Công lý xã hội, ở đầu thư, chị O. xin lỗi vì đã bất hiếu với ba mẹ. Ch O. cho biết đã bế tắc do căn bệnh mất ngủ gần 3 tháng, suy nghĩ tương lai mù mịt, không lo lắng chăm sóc được cho 2 con. "Con xin đem 2 đứa theo con. Con thật bất hiếu và ích kỷ nhưng con bế tắc quá, cho con tìm giải thoát cho nhẹ lòng", chị O. nói với ba mẹ và mong gia đình đừng trách người chồng của bà. Trong thư, chị O. xin lỗi chồng vì trong thời gian bà bị bệnh chồng phải lo lắng, chăm sóc thuốc men nhiều. "Em biết em ra đi như vậy là ích kỷ với anh lắm. Anh ở lại sẽ rất buồn khi thiếu vắng em và con nhưng em không có con đường lựa chọn nào khác", chị O. tâm sự với chồng qua thư tuyệt mệnh và căn dặn chồng cầm giấy báo tử của bà lên cửa hàng V.T lấy 3,2 triệu đồng tiền bảo hiểm.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc thương tâm - Ảnh: Báo Pháp luật Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, khoảng 6h40 cùng ngày, anh N.V.T. (SN 1983) từ đìa tôm trở về nhà thì phát hiện vợ là chị O. cùng 2 con ruột là N.T.T. (SN 2015) và N.T.M. (SN 2017) đã tử vong trong tư thế treo cổ trên trần nhà nên hô hoán người dân xung quanh giúp đỡ. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã kịp thời đến hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân. Theo người dân địa phương, gia đình anh N.V.T. và chị T.T.K.O. sống hòa đồng với mọi người và hay giúp đỡ người gặp khó khăn. Anh T. làm nghề nuôi tôm xa nhà, thường ở lại trại tôm vào ban đêm. Chị O. gần đây sức khỏe không tốt, có biểu hiện ít nói như trầm cảm.

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