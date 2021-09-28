Những hình ảnh ghi lại cảnh cô gái dùng chân đạp liên tiếp vào người mẹ khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha." Những câu nói bất hủ của người xưa nói về cha mẹ để cho thấy công sinh, dưỡng dục của bậc sinh thành. Thế nhưng, không phải đứa con nào cũng hiểu đạo lý ấy.

Mới đây, cư dân mạng không ngừng bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái mặc bộ đồ màu vàng đang đánh người phụ nữ lớn tuổi hơn, mặc dù bà đang bế trẻ nhỏ sau lưng. Đáng nói, 2 nhân vật trong clip được cho là con gái và mẹ ruột.

Theo đó, khi bị mẹ tát, cô gái liền có hành động phản kháng bằng cách giơ tay đánh, giơ chân đạp lại vào người mẹ. Về phía người mẹ, tuy bà đang bế trẻ nhỏ nhưng bà cũng không chịu đứng yên. Một tay bà địu lấy đứa trẻ sau lưng, một tay đánh trả con gái mình.

Cô gái giơ chân đạp mẹ - Ảnh: Cắt từ clip

Theo Saostar, đoạn video con gái đánh mẹ sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút gần một triệu lượt xem cùng vô số lượt bình luận. Ban đầu, một số người cho rằng vụ việc xảy ra ở Thái Lan vì ngôn ngữ của hai mẹ con lúc cãi nhau không giống tiếng Việt. Tuy nhiên, một số người sau đó vào giải thích rằng đây là tiếng của người dân tộc Dao.

Dù chưa rõ nguyên nhân xảy ra sự việc là gì nhưng số đông đều lên tiếng chỉ trích cô gái vì ra tay đánh mẹ, tuy nhiên số khác lại cho rằng con cái là hình ảnh phản chiếu của người nuôi dưỡng họ, do bố mẹ dạy con sai nên mới dẫn tới những hình ảnh đáng buồn.

Thế nhưng, thiết nghĩ, dù cha mẹ có làm điều gì không phải đi nữa, thì cũng chớ vội giận hờn quát mắng họ, bởi họ làm điều đó cũng là vì nghĩ sẽ mang lại sự tốt đẹp nào đó cho con mình mà thôi. Nên bất luận cha mẹ là người như thế nào, con cái đều phải tôn kính và yêu thương họ. Một người con bất hiếu, sẽ mãi mãi là không thể làm trọn chữ nhân được. Dù có làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho thiên hạ, cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

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