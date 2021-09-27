NÓNG: Từ ngày mai 28/9, người dân Hà Nội được cho phép tập thể dục ngoài trời, mở cửa trung tâm thương mại

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn hỏa tốc nới lỏng một số biện pháp phòng dịch, theo đó, người dân được tập thể dục, thể thao ngoài trời từ ngày 28/9.

Mới đây, thông tin từ Tuổi Trẻ Online, ngày 27/9, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản hỏa tốc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cụ thể, từ ngày 28/9, Hà Nội cho phép thực hiện một số hoạt động, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ, người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, bắt buộc quét mã QR và các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế và thành phố.

Cụ thể, Hà Nội cho phép thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người; các trung tâm thương mại được phép hoạt động trở lại (riêng các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về) và các cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng giao Sở Y tế và đơn vị tiếp tục thực hiện tầm doát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2-3 ngày/lần tại các điểm phong toả, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh; tiếp tục rà soát các trường hợp chưa tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 để hoàn thành việc tiêm vét mũi 1 và hoàn thành tiêm mũi 2 cho các trường hợp đến hạn tiêm.

Ảnh minh họa: Internet Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm và chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc thực hiện khai báo y yế thường xuyên, cài đặt và quét mã QR tại các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, các đơn vị trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Giao các Sở, ban, ngành và UBND các cấp hướng dẫn các đơn vị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ xây dựng kịch bản theo nguyên tắc "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19". Trước đó, Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 6h ngày 21/9. Sau 2 tháng giãn cách xã hội, số ca bệnh tại thủ đô đang có xu hướng giảm dần và thấp nhất từ đầu đợt bùng phát thứ 4. Tính đến sáng 27/9, CDC Hà Nội đã ghi nhận 3.965 trường hợp mắc Covid-19. Theo Chỉ thị mới đây của UBND Hà Nội về nới lỏng giãn cách, TP cho phép dịch vụ ăn uống (mang về), cắt tóc, gội đầu, kinh doanh, sửa chữa đồ điện tử, xe cộ, văn phòng phẩm được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, TP vẫn dừng hoạt động thể dục, giải trí nơi công cộng và một số dịch vụ không thiết yếu khác.

Tài xế xe tải bỏ đi sau khi test nhanh dương tính Covid-19, 1 giờ sau quay lại với 'danh tính' khác Tài xế xe tải vào xét nghiệm khai tên giả, sau 2 lần test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì bất ngờ lên xe bỏ đi rồi quay trở tại với cái tên khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tu-ngay-mai-28-9-nguoi-dan-ha-noi-duoc-cho-phep-tap-the-duc-ngoai-troi-mo-cua-trung-tam-thuong-mai-427223.html