Phát hiện một biến chứng mới rất nguy hiểm ở F0 khỏi bệnh có thể gây tử vong

Sức khỏe 26/09/2021 11:48

Các bác sĩ ở Ấn Độ vừa báo cáo một biến chứng mới có thể đe dọa tính mạng F0 khỏi bệnh. 

Mặc dù hầu hết những người mắc COVID-19 trở nên khỏe hơn chỉ trong vòng vài tuần kể từ khi nhiễm bệnh, thế nhưng cũng không ít người gặp phải những biến chứng nguy hiểm.

Báo Thanh Niên cho biết, mới đây, các bác sĩ từ Bệnh viện Sir Ganga Ram ở Delhi (Ấn Độ) vừa báo cáo một biến chứng mới có thể đe dọa tính mạng F0 khỏi bệnh. 

Theo các nguồn tin từ bệnh viện, có 5 bệnh nhân Covid-19 đã bị hoại tử túi mật sau khi khỏi bệnh. Và cả 5 bệnh nhân này đều đã được điều trị thành công tại bệnh viện trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua, theo Hindustan Times.

Cụ thể, 5 bệnh nhân gồm 4 nam và 1 nữ (từ 37 đến 75 tuổi) đến bệnh viện trong tình trạng túi mật bị viêm nhiễm nặng dẫn đến hoại tử túi mật cần phải phẫu thuật khẩn cấp. Tất cả các bệnh nhân đều phải phẫu thuật nội soi cấp cứu để cắt bỏ túi mật đã bị hoại tử. Các bác sĩ cho biết, đây cũng là lần đầu tiên ở Ấn Độ xảy ra tình trạng bị hoại tử túi mật ở bệnh nhân Covid-19 sau khi đã hồi phục.

Đáng chú ý, tất cả 5 bệnh nhân đều có các triệu chứng: Sốt, đau tức ở phần bụng trên bên phải, nôn mửa. Ngoài ra, cả 5 bệnh nhân này đều có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn: Hai người bị tiểu đường và bệnh tim. Ba bệnh nhân khác được dùng steroid để kiểm soát các triệu chứng Covid-19.

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Ảnh minh họa: Internet

 Theo Hindustan Times, các bác sĩ lưu ý rằng thời gian trung bình từ khi xuất hiện các triệu chứng Covid-19 đến khi xảy ra biến chứng này là 2 tháng, được xác nhận thông qua siêu âm và chụp CT vùng bụng, .

Hoại tử túi mật còn gọi là viêm túi mật không do sỏi. Thông thường thì gần 90% bệnh nhân bị viêm túi mật là do sỏi túi mật gây viêm cấp tính. Nhưng có 10% bệnh nhân bị viêm túi mật không do sỏi - là tình trạng viêm túi mật mà không có sỏi mật hoặc không bị tắc ống dẫn mật. Đây là một tình trạng nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong cao hơn đến 30 - 60%, so với viêm túi mật do sỏi thông thường, theo Hindustan Times.

Tiến sĩ Praveen Sharma, chuyên gia tư vấn cấp cao tại khoa tiêu hóa của Bệnh viện Sir Ganga Ram, nói rằng, nếu bệnh nhân sốt và đau bụng trên bên phải, đặc biệt có tiền sử phục hồi gần đây do nhiễm Covid-19, cần đi khám kịp thời và can thiệp sớm bằng kháng sinh phổ rộng có thể ngăn ngừa, Hãng thông tấn ANI trích dẫn lời bác sĩ Sharma.

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