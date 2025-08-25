Âm mưu mua nhà cho bồ nhí gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành

Tâm sự 25/08/2025 20:34

Ngày nào anh cũng thức dậy sớm, mặc quần áo tươm tất, đi tập thể dục mà cũng xịt nước hoa. Điều này khiến chị càng nghi ngờ hơn. Sau nhiều lần quan sát chồng, chị biết anh có hẹn với ả ta vào mỗi buổi sáng.

Đàn ông ngoại tình vốn chẳng có liêm sỉ gì nữa. Đó là suy nghĩ của chị khi biết chồng âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà của mình để tiện qua lại. Tuy nhiên khi biết điều đó, chị không khóc, cũng chẳng nổi giận đùng đùng đánh ghen mà chỉ nhẹ nhàng làm việc này.

Chị có ăn học đàng hoàng, có công việc tử tế nên không hành xử thiếu văn minh. Biết chồng mình ngoại tình mang nhân tình về ở cùng một khu, chị cố giữ bình tĩnh nhất có thể. Chị lặng lẽ quan sát thái độ cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của chồng và phát hiện điều bất thường. 

Anh bắt đầu tập thể dục. Từ đó đến giờ, chị thường khuyên anh nên tập thể dục để bảo vệ sức khỏe nhưng anh lại than thở bảo mệt, không muốn tập. Không hiểu sao dạo này anh lại sốt sắng và rất nhiệt tình trong chuyện này.

Ngày nào anh cũng thức dậy sớm, mặc quần áo tươm tất, đi tập thể dục mà cũng xịt nước hoa. Điều này khiến chị càng nghi ngờ hơn. Sau nhiều lần quan sát chồng, chị biết anh có hẹn với ả ta vào mỗi buổi sáng.

Âm mưu mua nhà cho bồ nhí gần nhà mình, chồng nhận cái kết đau đớn từ người vợ hiền lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà mình để tiện qua lại. Càng biết rõ những toan tính của chồng, chị càng tức điên. Chị chỉ muốn vạch ngay bộ mặt giả dối đáng ghê tởm của người đàn ông bên cạnh.

Lần đó, anh bảo đi công tác. Khoảnh khắc anh kéo vali rời khỏi nhà, linh tính đã mách bảo cho chị rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chị có cảm giác như anh sẽ sang ở với ả nhân tình kia. Không thể cứ đứng nhìn cảnh tượng này nữa, chị quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Hôm đó, chị đặt một bó hoa thật đẹp rồi nhờ người giao tận nhà ả nhân tình kia. Chị biết rõ là chồng mình đang ở với cô ta nên cố tình làm điều này. Trong hoa có một bức thư với nội dung “đêm qua em rất tuyệt, cảm ơn em”. Vậy là anh và nhân tình cãi nhau rất lớn.

Anh tức giận trở về nhà, chị ngồi thư thả trên sofa nhấp một ngụm trà. Vừa thấy chồng về, chị lên tiếng “anh đi công tác về sớm vậy, hay là có chuyện gì không vui?”. Anh lúng túng trả lời với giọng ấp úng “công việc xong rồi thì anh về”.

Chị đặt ly trà xuống rồi đưa hình trong điện thoại cho anh xem. Chị đã thuê người theo dõi chụp lại toàn bộ những hình ảnh lén lút qua lại của cả hai. Chị không quên kèm theo một câu “cảm giác bị cắm sừng như thế nào, có vui không?”. Câu hỏi của chị khiến anh cúi đầu không dám đối diện với vợ. Sau lần đó, anh cắt đứt hẳn với nhân tình và ngoan ngoãn quay về. 

Mừng cho 3 con giáp ngồi mát hưởng bát vàng từ nay đến 7/7 âm lịch, vận khí hanh thông, ôm phải vàng ròng, gặp thế gặp thời

Mừng cho 3 con giáp ngồi mát hưởng bát vàng từ nay đến 7/7 âm lịch, vận khí hanh thông, ôm phải vàng ròng, gặp thế gặp thời

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngồi mát hưởng bát vàng từ nay đến 7/7 âm lịch, vận khí hanh thông, ôm phải vàng ròng, gặp thế gặp thời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Tâm sự 14 phút trước
Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Đúng 11 ngày tới (26/8 - 5/9 dương lịch), 3 con giáp hưởng đầy phúc khí, xởi lởi nên trời ban cho lộc lá, không thành đại gia cũng có cuộc sống đáng mơ ước

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Tâm sự 19 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Tâm sự 27 phút trước
Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Mừng 3 con giáp được Phúc Tinh hộ mệnh, mở mắt là có tiền tiêu trong ngày 26, 27 và 28/8/2025, sự nghiệp phát đạt, dễ trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của ả nhân tình

Tâm sự 33 phút trước
Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Nhân tình nói có bầu con trai chồng liền bỏ vợ, cuối cùng tức tưởi hối hận khi nghe cô ta nói một câu

Tâm sự 36 phút trước
Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Thấy con gái bị chồng và mẹ chồng đánh trong đám cưới, người mẹ nghèo kéo tay nói 1 câu khiến ai cũng chết lặng

Tâm sự 40 phút trước
Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Thích thú người khi mẹ bảo: 'Con đón bồ về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt

Tâm sự 45 phút trước
Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi ngày mai (26/8/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

'Lạnh người' anh trai chém em dâu ở Thái Nguyên, hiện trường gây ám ảnh

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

Người cha tưới xăng thiêu sống 2 con nhỏ và vợ cũ đã tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách và câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng chát lòng

Đêm tân hôn, chồng khóa cửa bắt vợ ngủ phòng khách và câu nói của mẹ chồng khiến tôi đắng chát lòng

12 giờ đêm, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi giữa đêm mưa to gió lớn

12 giờ đêm, chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi giữa đêm mưa to gió lớn

Bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị chồng đuổi khỏi nhà, vợ thản nhiên rời đi chỉ để lại một thứ đủ khiến nhà chồng năn nỉ quay về

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Bị bồ đá, chồng quay về xin nối lại tình xưa, tôi tỉnh bơ đáp 1 câu khiến anh ta vô cùng hổ thẹn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái tôi nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôi rơi nước mắt quyết hủy hôn

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ

Muốn níu kéo chồng ngoại tình quay về, tôi đã cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô nhân tình bé nhỏ