Cảnh báo: Biến thể R1 chứa nhiều đột biến của SARS-CoV-2 lan tới 35 quốc gia, đã có nhân viên y tế bị nhiễm

Biến thể R.1 được phát hiện lần đầu tại Nhật Bản, chứa những đột biến mới có thể vượt qua được khả năng bảo vệ của kháng thể. Ngay cả những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 cũng có khả năng nhiễm biến thể này.

Mới đây, VTV dẫn tin từ báo Newsweek cho biết, theo dữ liệu của Cơ quan Y tế bang Kentucky, Mỹ, 45 cư dân và nhân viên y tế tại viện dưỡng lão trên đia bàn đã nhiễm biến thể R.1 của SARS-CoV-2 sau khi lây từ một nhân viên chưa tiêm chủng mắc bệnh vào hồi tháng 3 năm nay.

Trong đó, Maryland là bang có số ca nhiễm nhiều nhất với 399 người được ghi nhận kể từ lần đầu phát hiện biến thể R.1 tại Mỹ. Đến thời điểm hiện tại, có 2.589 trường hợp tại nước này mắc biến thể trên và chiếm tỉ lệ khoảng 0.5% tổng số ca Covid-19 ở Mỹ.

Bên cạnh đó, trang web chuyên thu thập dữ liệu về các biến thể SARS-CoV-2 có tên Outbreak cho biết, tính đến hết ngày 21/9, hơn 10.567 người trên khắp thế giới nhiễm biến thể R.1. Tại Mỹ, biến thể này đã lây lan nhanh chóng đến 47/50 bang.

Cũng theo Newsweek đưa tin, chủng R.1 hiện đã được phát hiện ở 35 quốc gia và 2 vùng lãnh thổ của Mỹ. Song trước mắt, số ca nhiễm biến thể này vẫn đang ở mức thấp.

Ảnh minh họa: TTXVN

Mặc dù vậy, cựu giáo sư Trường Y Harvard – William A. Haseltine nhận định trên Forbes rằng, 5 đột biến tìm thấy trong biến thể R.1 có thể giúp nó lây lan nhanh hơn và tăng khả năng chống lại các kháng thể. Điều này cũng có nghĩa là R.1 sẽ tránh được khả năng miễn dịch hình thành sau tiêm vaccine hoặc do từng mắc và khỏi bệnh.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, biến thể R.1 có chứa đột biến W152L có khả năng làm giảm hiệu quả của kháng thể. W152L cũng xuất hiện trong một nhánh biến thể nhỏ của chủng Delta được phát hiện tại Ấn Độ.

Bên cạnh đó, biến thể R.1 còn chứa bộ ba đột biến thường được phát hiện tại các biến thể trước đây gồm C241U, P323L và D614G. Giới khoa học mới chỉ tìm ra đột biến D614G có thể làm gia tăng khả năng lây lan của virus, 2 đột biến còn lại vẫn chưa rõ tác động.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao các chủng Covid-19 và tiến hành phân loại chúng dựa trên mức độ lây nhiễm. Một số biến thể như Eta, Iota và Kappa gần đây đã được WHO hạ cấp từ “biến thể cần quan tâm” xuống thành “biến thể cần giám sát” sau khi sự lây nhiễm của chúng bị nhiều biến thể khác lấn át.

Việc xuất hiện thêm các biến thể mới của SARS-CoV-2 là điều mà các nhà khoa học đã dự đoán được. Và trước khi tìm ra được thuốc đặc trị, việc tiêm đủ liều vaccine và thực hiện các biện pháp phòng tránh vẫn là cách tốt nhất để ngừa Covid-19 hiện nay.