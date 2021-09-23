Ròng rã 6 năm kiếm con không có, vừa bầu 5 tuần thì nhiễm Covid-19, mẹ trẻ run rẩy: Cả nhà 14 người lần lượt dương tính

Đó là câu chuyện của chị N.A. (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM). Suốt 6 năm lập gia đình, N.A. và chồng luôn mong ngóng có con, thử mọi phương pháp đến “bào mòn sức khỏe , kiệt quệ tinh thần.” Vì xót vợ, nhiều lúc chồng an ủi chị nếu không có con thì hai vợ chồng đồng hành với nhau là đủ. Đã có lúc, chị đồng ý với suy nghĩ đó. Thế nhưng không bao lâu, khao khát làm mẹ bùng cháy khiến chị lại tiếp tục hành trình tìm con.

Mới đây, một tài khoản facebook đã kể lại hành trình có con gian nan và những cung bậc cảm xúc trong khoảng thời gian mắc Covid-19 khi thai mới được 5 tuần khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hút được 4 trứng và tạo được 3 phôi. Niêm mạc của mình cũng phải uống hơn mọi người 1 liệu trình thuốc thì mới đủ chuẩn để chuyển phôi. Mình chuyển phôi lần 1 thất bại. Sau vài tháng mình quay lại chuẩn bị chuyển phôi lần 2 thì do quá stress mình bị axit dạ dày và trào ngược thực quản, khiến hệ tiêu hoá không tốt không thể hấp thụ được thuốc nên buộc phải ngừng chuyển phôi lần 2 và điều trị dạ dày. Uống thuốc dạ dày được 4 tháng mình bị mất kinh nguyệt do tác dụng phụ của thuốc dạ dày làm chỉ số prolactin trong cơ thể mình tăng cao, ức chế rụng trứng nên hơn 4 tháng chị nguyệt không hề đến. Mình lại ngưng điều trị dạ dày để uống thuốc điều kinh" - người phụ nữ chia sẻ.

“Trải qua gần 1 năm canh trứng, 2 lần IUI thất bại mình quyết định làm IVF. Nhưng mình thật sự ko ngờ được, sức khoẻ mình đã tụt dốc thảm hại. Bẩm sinh mình AMH thấp, chỉ được 2.4, suy 1 bên buồng trứng trái. Bác sĩ hướng thêm cho mình một cách là xin trứng. Nhưng với mình, mình muốn thử 1 lần. Quá trình kích trứng gian nan lắm các mẹ ạ. Mọi người chỉ dùng 2 liệu trình, còn mình phải đến 3 liệu trình (39 - 40 mũi tiêm) mới được hẹn ngày chọc hút trứng vì trứng phát triển quá chậm.

Mọi biện pháp, hi vọng được bác sĩ gợi ý hai vợ chồng đều cố gắng thực hiện nhưng con vẫn không đến. Đã có những lúc, con được chuyển vào tử cung rồi nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Nhiều lúc, người phụ nữ này đã thực sự gục ngã, đến người chồng vốn cứng cỏi cũng bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tuy nhiên, khát khao làm mẹ đã khiến N.A. thêm sức mạnh.

Sau khi đi khắp các bệnh viện, gặp nhiều vị bác sĩ, không ngại thử đủ loại phương pháp, cuối cùng con đã đến với chị. Đến N.A. cũng không biết diễn tả cảm xúc hạnh phúc đó như thế nào. “Trước mắt mình là chiếc que 2 vạch rõ rành rành, không mờ mà rất rõ ràng. Mình không tin đc vào sự thật, mình thử tiếp que thứ 2 sau đó 30 phút. Mình nhắn tin hỏi tất cả những người mình quen làm ngành y, mọi người đều bảo có thật rồi đó. Mình mới dám thông báo cho cả nhà. Vì trước đó 3 ngày, mình đi tiêm vắc xin nên mình sợ do vắc xin mà que bị dương tính giả" - chị cho biết.

Chị A. hạnh phúc khi nhìn thấy que thử hiện lên 2 vạch - Ảnh: FB

Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu, mọi khó khăn lại đổ dồn lên hai vợ chồng chị khi đại gia đình có người mắc Covid-19. Chuyện gì đến cũng đến, 14 thành viên trong gia đình chị lần lượt dương tính, không loại trừ cả bà bầu mới mang thai 5 tuần tuổi. Lúc đầu N.A. chỉ xuất hiện các triệu chứng như đau nhức, khó thở nhưng may là có sự hướng dẫn của bác sĩ nên chị cố gắng tập luyện để tình trạng sức khỏe cải thiện hơn.

May mắn là tình trạng của chị không quá nặng, chỉ ở mức trung bình nên chỉ cần chăm chỉ tập luyện, bồi dưỡng sẽ sớm hồi phục. “Bác sĩ nói mình là trường hợp đặc biệt, thai còn quá nhỏ không thể sử dụng thuốc như người bình thường. Mình chỉ được uống Panadol khi sốt, Prospan và súc họng bằng nước muối mà thôi. Rồi tất cả cũng trôi qua. Bao nhiêu căng thẳng suốt 2 tuần điều trị của mình cũng được giãn ra phần nào khi mình âm tính” - chị viết.

Có bầu hơn 10 tuần, chị mới được nhìn thấy con qua màn hình siêu âm - Ảnh: FB

Cuối cùng, sau hơn 3 tuần âm tính, khi khai đã được 10 tuần, 6 ngày, người phụ nữ này mới được tới viện để khám. Khoảnh khắc thấy hình hài con trên màn hình, chị hạnh phúc đến mức muốn hét thật to: “Mình có thai thật rồi. Cuối cùng thì con cũng đến.”