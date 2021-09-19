Trần tình của cô giáo tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine Covid-19, phủ nhận thông tin 'đòi tiêm 4 bàn 4 mũi': 'Do tâm lý hồi hộp nên sai sót'

Sức khỏe 19/09/2021 20:44

Về chi tiết 'có ý định tiêm 4 mũi' như một số thông tin đang chia sẻ, cô giáo khẳng định: 'Tôi không nói ý định tiêm 4 mũi như vậy. Vì tiêm xong 2 mũi tôi đã hoảng hồn rồi'.

Liên quan đến sự việc nữ giáo viên (giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trường Thủy, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thuỷ) tiêm liên tục 2 mũi vaccine Covid-19 loại AstraZeneca, mới đây, nữ giáo viên đã có những lời trần tình với báo Thanh Niên. 

Theo lời chia sẻ của cô giáo này, vào sáng 18/9, theo lịch tiêm vaccine Covid-19 của huyện, cô đến điểm tiêm tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy vào lúc 7 giờ 30.

"Trường tôi được tiêm đầu tiên. Do có việc gia đình và do hồi hộp, sơ suất khi đi tiêm nên khi nộp giấy tiêm xong bàn đầu tiên và nhận lại giấy, theo phản xạ tôi qua ngồi bàn thứ 2 và nhân viên bàn thứ 2 đã tiêm mũi 2”, cô giáo nói.

Chia sẻ về diễn biến sau khi phát hiện bản thân được tiêm 2 mũi chỉ trong chưa đầy 10 phút, cô giáo nói thêm: "Tôi đã báo ngay cho đơn vị tiêm chủng lúc đó và được đưa về phòng ngồi chờ sau tiêm. Các anh chị ở chỗ tiêm đã quan tâm hỏi han, tư vấn sức khỏe cho tôi. Hiện tại qua theo dõi sau tiêm, sức khỏe tôi ổn định”, Báo Thanh Niên dẫn lời cô giáo. 

Trần tình của cô giáo tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine Covid-19, phủ nhận thông tin 'đòi tiêm 4 bàn 4 mũi': 'Do tâm lý hồi hộp nên sai sót' - Ảnh 1
Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, nơi xảy ra vụ tiêm cùng lúc 2 mũi vắc xin cho một cô giáo - Ảnh: Thanh Niên

 Ngoài ra, nữ giáo viên này còn khẳng định bản thân biết quy trình cũng như số mũi tiêm vaccine phòng Covid-19: "Nhưng lúc đó do tâm lý hồi hộp nên sai sót. Sau khi phát hiện mình tiêm 2 mũi thì tôi rất lo lắng. Đầu tiên là sức khỏe của mình. Tôi phải tham khảo nhiều nguồn tư vấn”, cô giáo nói. 

Về chi tiết “có ý định tiêm 4 mũi” như một số thông tin đang chia sẻ, cô giáo khẳng định: “Tôi không nói ý định tiêm 4 mũi như vậy. Vì tiêm xong 2 mũi tôi đã hoảng hồn rồi và ra báo ngay với y tế. Lúc đó tôi hoảng rồi, đầu óc đâu mà nói như vậy? Và khi tôi nộp giấy ở bàn tiêm thứ hai thì 2 tờ ghim lại vẫn để thẳng vậy chứ không gấp tờ nào cả”.

Cũng theo cô giáo, từ khi xảy ra sự việc tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine phòng Covid-19, chị và gia đình rất lo lắng về sức khỏe, đồng thời chịu không ít áp lực từ dư luận khiến tâm lý bất an, cuộc sống xáo trộn.

Trước đó, thông tin cụ thể về tiến trình sự việc, ông Lê Viết Sĩ - Trưởng phòng Y tế huyện Lệ Thủy cho Tiền Phong hay, cô giáo này cầm theo 2 tờ giấy, một tờ tự nguyện kê khai tiêm vắc xin, một tờ do bác sĩ khám khi vào khu vực tiêm. Tiêm xong, cô được đánh dấu vào mục "rồi" (đã tiêm).

Tuy nhiên, cô K. bất ngờ gấp tờ giấy đánh dấu "đã tiêm", qua bàn khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vắc xin để tiêm mũi 2 thay vì xuống ghế ngồi đợi 30 phút theo dõi phản ứng mới ra về.

Thấy cô K. ngồi xuống, nhân viên bàn tiêm thứ hai không để ý, tiếp tục tiêm mũi vắc xin thứ 2 trong vòng chưa đến 10 phút.

Ông Lê Viết Sĩ cũng trao đổi với báo Người lao động rằng, lỗi nằm ở các bàn tiêm không kiểm tra kỹ trước khi tiêm, đến lúc tiêm xong lật tờ giấy để đóng dấu liền phát hiện nữ giáo viên này đã tiêm ở bàn trước. Ông Sĩ còn đồng thời cho nguồn trên biết, cô này có nói một câu mà một số y bác sĩ bất ngờ: "Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi".

Sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình (CDC Quảng Bình) cho Trí thức trẻ/ Tổ quốc hay: "Nếu tiêm cùng lúc 2 mũi vắc xin như thông tin ban đầu thì có nguy cơ gặp biến chứng nhiều hơn".

Hy hữu nữ giáo viên ở Quảng Bình tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cách nhau 10 phút: 'Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi'

Hy hữu nữ giáo viên ở Quảng Bình tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cách nhau 10 phút: 'Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi'

Trưởng Phòng Y tế huyện Lệ Thủy cho biết, khi các bác sĩ hỏi về việc nữ giáo viên sao lại cố tình tiêm 2 mũi vaccine chỉ cách nhau 10 phút, người này còn thản nhiên trả lời: 'Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi'.

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