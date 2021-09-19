Chiều 19/9: 3 nhân viên y tế ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW nhiễm Covid-19, Hà Nội thêm 19 ca mắc mới

Sức khỏe 19/09/2021 19:44

3 trường hợp là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng nhiễm nCov.

Chiều 19/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, đều đã được cách ly. Phân bố theo quận/huyện gồm Hoàng Mai (2), Gia Lâm (1), Nam Từ Liêm (1), Thanh Xuân (1). Cả 5 ca đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. 

Trong đó, 3 trường hợp là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19. Họ được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ và cho kết quả dương tính với nCoV.

Hai người còn lại là chồng và con của một F0 được xác định trước đó, cùng có địa chỉ tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai. 

 Cụ thể các ca mắc mới gồm:

1. D.M.P, nam, sinh năm 1994, thôn Linh Quy, Kim Sơn, Gia Lâm. Bệnh nhân là nhân viên y tế cách ly tại bệnh viện từ ngày 15/8 để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. C.C.C, nam, sinh năm 2016

3. C.V.L, nam, sinh năm 1988

Cả hai bệnh nhân đều ở địa chỉ 9/38/88 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, đều là F1 (chồng và con) của bệnh nhân N.T.H đã được cách ly tại nhà. Ngày 18/9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. N.T.P, nữ, sinh năm 1988, chung cư HDMoon, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên y tế cách ly tại bệnh viện từ ngày 24/8 để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Ngày 17/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 19/9 có kết quả dương tính.

5. N.T.K, nữ, sinh năm 1998, Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân. Bệnh nhân là nhân viên y tế cách ly tại bệnh viện từ ngày 15/8 để điều trị cho bệnh nhân Covid-19 và được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ. Ngày 18/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Như vậy tính từ 18 giờ ngày 18/9 đến 12 giờ ngày 19/9, Hà Nội ghi nhận 19 ca nhiễm mới, trong đó có 17 ca ở khu cách ly, 2 ca ở khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 3.922 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.325 ca.

Chiều 19/9: 3 nhân viên y tế ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW nhiễm Covid-19, Hà Nội thêm 19 ca mắc mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội, theo báo Lao động, mới đây, UBND quận Hai Bà Trưng đề xuất UBND thành phố Hà Nội phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh sau ngày 21/9 thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ 8h ngày 21 đến ngày 30/9), quận sẽ cho phép doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh được mở cửa hoạt động trở lại với 50% công suất và phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Một số loại hình kinh doanh không thiết yếu như karaoke, vũ trường, quán bar; cơ sở kinh doanh dịch vụ spa, làm đẹp ... sẽ chờ chỉ đạo của UBND thành phố.

Quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục đóng cửa các chợ Bách Khoa, Nguyễn Công Trứ, Quỳnh Mai. Các chợ Hôm, Đức Viên, Mơ, Đồng Tâm chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K; người ra vào chợ phải quét mã QR; giữ khoảng cách 2 m.

Các siêu thị, cửa hàng tiện ích, tiện lợi, chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động 100% công suất. Quận sẽ tiếp tục triển khai 19 điểm bán hàng lưu động trên các phường, sắp xếp hợp lý và thuận tiện nhất cho dân.

Riêng các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu vực phong tỏa sẽ tiếp tục dừng hoạt động. Quận cũng không cho phép tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Ở giai đoạn 2 (từ ngày 1/10 trở đi), nếu quận được xác định là vùng xanh, trong trạng thái bình thường mới sẽ cho phép doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại được hoạt động 100% công suất.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động trong trạng thái bình thường mới, nhưng phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh (5K, mã QR...). Các chợ trên địa bàn quận sẽ được mở cửa, hoạt động trở lại khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch: Tuân thủ nghiêm thông điệp 5K và hướng dẫn của Bộ Y tế. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích, tiện lợi, các chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động 100% công suất.

Các loại hình kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận trở về hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời, quận vẫn sẽ hạn chế tụ tập đông người ngoài công sở, bệnh viện, trường học.

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