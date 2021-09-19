Kiên Giang: Giấy ra viện của nam bệnh nhân Covid-19 ghi đang 'mang thai con so 28 tuần', lãnh đạo bệnh viện tỉnh nói gì?

Xã hội 19/09/2021 19:04

Trường hợp một nam F0 nhận giấy ra viện được chẩn đoán là đang .... mang thai con so 28 tuần khiến nhiều người khó hiểu.

Mới đây, nhiều người xôn xao chia sẻ thông tin về việc anh V.T.S (29 tuổi; ngụ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) vừa được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho xuất viện về địa phương để tiếp tục theo dõi cách ly đúng quy định do vừa khỏi bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong phần chẩn đoán lại ghi nhầm anh S. đang mang con so, thai 28 tuần và chưa chuyển dạ.

Kiên Giang: Giấy ra viện của nam bệnh nhân Covid-19 ghi đang 'mang thai con so 28 tuần', lãnh đạo bệnh viện tỉnh nói gì? - Ảnh 1
Giấy ra viện của anh S. - Ảnh: Người lao động

 

Thông tin về sự việc trên báo Người lao động, bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, anh S. cùng vợ là chị N.T.H.N nhập viện tại bệnh viện này vào ngày 1/9 do mắc Covid-19. Trong đó, chị N. đang mang thai được hơn 26 tuần. Đến ngày 18/9, vợ chồng anh S. được cho xuất viện về địa phương để tiếp tục cách ly theo dõi theo quy định. Tuy nhiên, nhân viên của bệnh viện đã lấy giấy ra viện của anh S. để "copy" làm nhanh cho chị N. mà quên xóa phần giới tính.

Bác sĩ Thành cho biết ngay sau khi tiếp nhận vụ việc đã chỉ đạo cho nhân viên làm lại giấy ra viện hoàn chỉnh. "Rất mong gia đình thai phụ thông cảm về sự cố không đáng có này. Khu vực mà vợ chồng anh S. nằm điều trị hiện có khoảng 1.200 bệnh nhân mắc Covid-19 nên các bác sĩ phải căng mình phục vụ vì thiếu nhân lực. Ngoài ra, chúng tôi còn phải chia đôi để điều trị cho khu vực 1.000 giường bệnh không phải F0. Anh em cực khổ lắm nên không tránh khỏi sơ suất. Tôi sẽ nhắc nhở để không lặp lại trường hợp tương tự trong thời gian tới", bác sĩ Thành chia sẻ

Mới đây, báo Vietnamnet cũng đưa tin về trường hợp 2 người đàn ông được cấp giấy đi đường với nội dung đi... khám thai. Cụ thể, ngày 19/9, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xác nhận sự việc và cho biết đây là do sơ suất. 

Cụ thể, bà Nga cho hay, ngày 18/9, có 2 người phụ nữ tới gần ngày sinh đẻ nên xin đi khám thai đã được UBND xã cấp giấy đi đường. Sau đó, một người đàn ông đến UBND xã xin cấp giấy đi đường để đi khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang. "Lúc này, cán bộ xã lấy mẫu giấy đi đường có sẵn trên máy tính sửa lại. Trong quá trình sửa do sơ suất nên không sửa hết nội dung đã gây hiểu nhầm", bà Nga giải thích.

Kiên Giang: Giấy ra viện của nam bệnh nhân Covid-19 ghi đang 'mang thai con so 28 tuần', lãnh đạo bệnh viện tỉnh nói gì? - Ảnh 2
UBND xã Long Định cấp giấy đi đường cho cụ ông 85 tuổi với nội dung đi khám thai. Ảnh: Vietnamnet

 Bà Nga cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã đã yêu cầu cán bộ làm văn bản giải trình. Theo đó, người cán bộ này trình bày do chỉnh sửa không hết nội dung.

"Hiện tại trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương có nhiều áp lực nên trong lúc làm việc khó tránh khỏi những sai sót. Sau đó, chúng tôi sẽ đính chính công khai trên trang web của UBND xã. Dự kiến hôm nay chúng tôi sẽ họp ban ngành lại để có hướng xử lý tiếp theo", báo Vietnamnet dẫn lời vị lãnh đạo xã Long Định. 

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