TP.HCM phát hiện đến 135 trường hợp F0 đi qua chốt kiểm soát, 50 người có giấy đi đường

Xã hội 18/09/2021 20:19

Công an TP.HCM phát hiện 135 F0 lưu thông ngoài đường. Trong đó, 33 F0 đã khỏi bệnh, 102 trường hợp đang cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Theo Thanh Niên, tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn chiều 18/9, thông tin về việc phát hiện F0 di chuyển trên đường qua ứng dụng VNEID, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết: “Theo thống kê của Công an Thành phố, đến ngày 16/9 đã phát hiện 135 trường hợp có cảnh báo F0 đi qua các chốt, trạm kiểm soát.

Qua phát hiện cảnh báo, công an xác minh có 33 F0 đã khỏi bệnh, còn lại là 102 trường hợp F0.

Ngoài ra, theo thượng tá Lê Mạnh Hà, trong 102 trường hợp F0, có 26 trường hợp cách ly tập trung, còn lại cách ly tại nhà. Cũng trong số 102 trường hợp F0, có 50 trường hợp được cấp giấy đi đường, công an thành phố đã thu hồi 10 giấy, thông báo huỷ 40 trường hợp. Còn lại các trường hợp khác không thuộc diện cấp giấy đi đường gồm có những người đang đi cách ly, đi tiêm ngừa, đi từ bệnh viện về nhà, đi khám bệnh định kỳ trở về…

TP.HCM phát hiện đến 135 trường hợp F0 đi qua chốt kiểm soát, 50 người có giấy đi đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Về công tác kiểm soát người di chuyển tại quận 7, huyện Củ Chi, Cần Giờ là ba địa phương "vùng xanh" của TPHCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay, Công an Thành phố đã giao công an 3 địa phương phối hợp tham mưu cho UBND quận, huyện cùng cấp để xây dựng kế hoạch mở lại một số hoạt động đã được TPHCM cho phép.

Trước đó, Công an TP.HCM cho biết thông tin F0 được Sở Y tế TP.HCM cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Người dân khai báo qua phần mềm, phần mềm lưu lại lộ trình di chuyển nên khi F0 lưu thông trên đường, qua chốt kiểm soát sẽ bị phát hiện. Khi phát hiện F0 lưu thông ngoài đường, Công an TP.HCM cho biết sẽ bị cưỡng chế đưa về địa phương cách ly, làm rõ và giao Sở Y tế xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí lại các chốt kiểm soát phù hợp với kế hoạch của UBND TP. Đồng thời tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, đảm bảo việc duy trì thực hiện các quy định về an toàn phòng, chống COVID-19 đối với người lao động cũng như là đối với nhân viên giao hàng. Theo quy định của TP.HCM người lao động tại các cơ sở được phép hoạt động lại, cứ 5 ngày xét nghiệm một lần cho toàn bộ người lao động, còn đối với những nhân viên giao hàng xét nghiệm 2 ngày/lần.

Về tình hình dịch bệnh tại TP. HCM, theo HCDC, tính đến 6 giờ ngày 18/9/2021, có 327.311 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố, trong đó 326.854 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 477 trường hợp nhập cảnh.

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Từ khóa:   F0 di chuyển nhiều nơi F0 COVID-19

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