Theo đó, vào ngày 18/8, Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ có tổ chức tiêm vắc xin ngừa Covid-19 tại điểm Trường THCS Thốt Nốt.

Những ngày qua, thông tin nghi vấn "57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Cần Thơ" được báo Tuổi Trẻ Online đăng tải thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Ban đầu, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online vào ngày 14/9, bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND quận Thốt Nốt cho biết, vừa qua địa phương được phân bổ vắc xin cho các đối tượng ưu tiên tuyến đầu chống dịch, các doanh nghiệp…

Theo danh sách này, có tổng số 362 người được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer. Tuy nhiên, trong đó có đến 57 em là học sinh dưới 18 tuổi, em nhỏ nhất là 12 tuổi. Danh sách này cũng thể hiện đối tượng tiêm rất đa dạng, có cán bộ, nhân viên điện lực, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, người buôn bán, thợ sửa xe, làm ruộng…

"Anh em chủ quan, theo khuyến cáo của nhà sản xuất, nghĩ dôi dư vắc xin nên đã tiêm cho người dưới 18 tuổi không đúng quy định. Sáng nay Sở Y tế Cần Thơ cũng đã có buổi làm việc và thống nhất đình chỉ giám đốc trung tâm, UBND quận cũng đã đình chỉ cán bộ Trạm y tế phường Tân Lộc. Riêng thông tin có hàng chục trẻ dưới 18 tuổi trên địa bàn quận được tiêm vắc xin, hiện tổ công tác của quận đang đi xác minh, làm rõ thêm, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí", bà Hằng nói.

Tuy nhiên, hôm nay (16/9), theo nguồn tin Dân trí cho biết, ngành chức năng đã xác định danh sách "57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vaccine Pfizer" là chính xác.

Trường hợp một trẻ 12 tuổi được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1 ngày 18/8 và mũi 2 ngày 4/9 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ông Trần Minh Thắng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt cho biết, hiện tổ xác minh vẫn đang làm rõ vụ việc. Khi xác minh xong, địa phương sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân và tập thể liên quan.

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, sau khi có thông tin từ các cơ quan báo chí, lãnh đạo UBND đã ký văn bản giao Sở Y tế và Công an vào cuộc để kiểm tra xác minh.

Bên cạnh đó cũng kiểm tra việc tiêm vaccine chung của toàn thành phố. "Đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa có báo cáo cụ thể gửi lãnh đạo UBND TP. Tuy nhiên, nếu thực sự đã tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi là hoàn toàn sai đối tượng", báo Dân trí dẫn lời ông Hiển.