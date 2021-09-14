NÓNG: Đã có trường hợp tử vong đầu tiên sau khi mắc COVID-19 tại Quảng Bình

Sức khỏe 14/09/2021 11:58

Tỉnh Quảng Bình ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong sau khi nhiễm COVID-19.

Sáng nay 14/9, báo Tiền Phong dẫn tin từ Bênh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho hay, một bệnh nhân 88 tuổi ở xã Hải Phú (Bố Trạch – Quảng Bình) mắc COVID-19 đã tử vong sau thời gian điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo đó, vào ngày 6/9, bệnh nhân này nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tp. Đồng Hới và xác định nhiễm SARS-Cov-2, sau đó bệnh nhân có chuyển biến xấu và được chuyển thẳng lên bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để điều trị.

Sau khoảng 3 ngày tích cực hồi phục và chữa trị của đội ngũ y tế, bệnh nhân đã không thể qua khỏi do tuổi đã cao, nền tảng sức khỏe yếu.

Như vậy, đây là trường hợp tử vong đầu tiên sau khi mắc COVID-19 được ghi nhận khi dịch bệnh bùng phát tại tỉnh Quảng Bình vào cuối tháng 8.

NÓNG: Đã có trường hợp tử vong đầu tiên sau khi mắc COVID-19 tại Quảng Bình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Liên quan đến các quy định đối với các trường hợp tử vong do nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, theo thông tin từ báo Lao động, có 2 phương án để xử lý sau khi bệnh nhân tử vong sau khi nhiễm COVID-19, đó là hỏa táng và an táng theo phong tục địa phương, tùy theo nguyện vọng gia đình.

Trường hợp hỏa táng, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình bệnh nhân đưa thi th có 2 phương án để xử lý sau khi bệnh nhân tử vong sau khi nhiễm COVID-19 ể bệnh nhân tử vong đến cơ sở hỏa táng ở địa phương khác để hỏa táng theo đúng quy định.

Trường hợp an táng theo phong tục địa phương, cơ quan chức năng sẽ phối hợp với gia đình để thực hiện chặt chẽ các quy định liên quan đến phòng dịch, xử lý thi thể, đảm bảo an toàn cho cộng đồng và an toàn vệ sinh môi trường theo đúng quy định.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình, tính từ 6h00 ngày 13.9 đến 6h00 ngày 14.9, tỉnh Quảng Bình phát hiện 34 ca mắc COVID-19 mới. Kết quả trên có được sau khi xét nghiệm cho 55.500 người trên địa bàn.

Tổng số ca toàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay là 1.304 ca, trong đó có 298 ca đã điều trị khỏi. Tất cả các ca mắc mới đều ở trong khu vực phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Trong đó TP. Đồng Hới 10 ca, huyện Bố Trạch 8 ca, huyện Minh Hóa 1 ca, các Khu cách ly tập trung 15 ca.

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