TP.HCM: Học sinh ở quận 7, Củ Chi, Cần Giờ sắp được trở lại trường học trực tiếp

Xã hội 16/09/2021 19:20

Theo Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, những quận huyện đã được công nhận an toàn bao gồm quận 7, huyện Cần Giờ và Củ Chi thì sẽ tiến hành triển khai việc dạy học trực tiếp cho học sinh.

Từ đầu học kỳ I/2021, toàn bộ học sinh ở TP.HCM bắt đầu học online do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài. 

Mới đây, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chiều 16/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM định kỳ để cung cấp thông tin về công tác ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn. Trả lời câu hỏi về việc ngành giáo dục có mở lại trường học tại 3 địa bàn đã kiểm soát dịch gồm Q.7, H. Cần Giờ và H. Củ Chi hay không, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngành giáo dục luôn xác định tiêu chí an toàn là trên hết cho tất cả học sinh, giáo viên và những người hỗ trợ.

Vì vậy, song song với các ngành nghề khác, thì Sở GD-ĐT đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn giáo dục đã trình UBND TP.HCM thẩm định và thông qua. Trong bộ tiêu chí này, Sở GD-ĐT xác định đối với các điểm, các địa phương đã được công nhận an toàn thì ngành giáo dục triển khai dạy trực tiếp cho học sinh, tận dụng thời gian đảm bảo an toàn để dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

TP.HCM: Học sinh ở quận 7, Củ Chi, Cần Giờ sắp được trở lại trường học trực tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Liên quan đến việc tiêm vắc xin Covid-19 cho giáo viên, thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đến nay đã có hơn 90% trong tổng số 135.841 giáo viên đã tiêm vắc xin; trong đó 46.474 giáo viên đã tiêm mũi 1 và 76.017 giáo viên đã tiêm mũi 2. Cũng tại cuộc họp, ông Dũng cho biết thống kê mới nhất hiện TP.HCM còn khoảng 40.000 học sinh đang gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền trong việc học online.

Trong một diễn biến liên quan, vào chiếu tối ngày 15/9, VnExpress dẫn tin từ Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cho biết, TP HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/9 đến ngày 30/9. Các giấy đi đường công an đã cấp cho 17 nhóm công việc được ra đường tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/9.

Các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch như quận 7, Củ Chi, Cần Giờ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và Ban quản lý Khu công nghệ cao sẽ thí điểm người dân đi chợ một lần mỗi tuần; bổ sung các lĩnh vực sản xuất được hoạt động theo kế hoạch của UBND các địa phương, tuân thủ tiêu chí an toàn phòng dịch.

Ông Bình cho biết sắp tới 3 địa bàn và 2 đơn vị trên sẽ thí điểm 2 tuần "thẻ xanh Covid" gắn với mã QR cá nhân, cùng với thực hiện 5K và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ cho người dân. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ làm phần app dữ liệu để tích hợp công nghệ thực hiện việc này, tránh việc người dân xuất trình nhiều giấy tờ. Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ xem xét áp dụng cho các địa phương khác.

Đối với câu hỏi Củ Chi, Cần Giờ có được đón khách quận huyện khác không, ông Bình cho hay thành phố giao hai địa phương có kế hoạch chi tiết sẽ báo cáo lại sau khi hoàn thành. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố, do thí điểm nên trong quá trình thực hiện, thành phố liên tục đánh giá, nếu cần sẽ điều chỉnh ngay, nhất là với hoạt động giao thông để tạo điều kiện kết nối cung cầu. Sau giai đoạn này, Sở Y tế đánh giá việc thí điểm để áp dụng toàn thành phố.

Hành chục F0 ở Bình Dương không chịu xuất viện, giám đốc Sở Y tế nói rõ lý do: Sợ kỳ thị, ở viện được chăm lo đầy đủ hơn?

Hành chục F0 ở Bình Dương không chịu xuất viện, giám đốc Sở Y tế nói rõ lý do: Sợ kỳ thị, ở viện được chăm lo đầy đủ hơn?

Giám đốc Sở Y tế Bình Dương xác nhận có tình trạng F0 không chịu xuất viện tại Bình Dương.

Xem thêm
Từ khóa:   quận 7 dự kiến trở lại cuộc sống bình thường mới dự kiến mở lại tour du lịch Cần Giờ tp.hcm dự kiến mở lại hoạt động

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số