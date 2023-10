TP.HCM: Học sinh ở quận 7, Củ Chi, Cần Giờ sắp được trở lại trường học trực tiếp

Mới đây, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chiều 16/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM định kỳ để cung cấp thông tin về công tác ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn. Trả lời câu hỏi về việc ngành giáo dục có mở lại trường học tại 3 địa bàn đã kiểm soát dịch gồm Q.7, H. Cần Giờ và H. Củ Chi hay không, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngành giáo dục luôn xác định tiêu chí an toàn là trên hết cho tất cả học sinh, giáo viên và những người hỗ trợ.

Từ đầu học kỳ I/2021, toàn bộ học sinh ở TP.HCM bắt đầu học online do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài.

Vì vậy, song song với các ngành nghề khác, thì Sở GD-ĐT đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn giáo dục đã trình UBND TP.HCM thẩm định và thông qua. Trong bộ tiêu chí này, Sở GD-ĐT xác định đối với các điểm, các địa phương đã được công nhận an toàn thì ngành giáo dục triển khai dạy trực tiếp cho học sinh, tận dụng thời gian đảm bảo an toàn để dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến việc tiêm vắc xin Covid-19 cho giáo viên, thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đến nay đã có hơn 90% trong tổng số 135.841 giáo viên đã tiêm vắc xin; trong đó 46.474 giáo viên đã tiêm mũi 1 và 76.017 giáo viên đã tiêm mũi 2. Cũng tại cuộc họp, ông Dũng cho biết thống kê mới nhất hiện TP.HCM còn khoảng 40.000 học sinh đang gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền trong việc học online.