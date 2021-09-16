TP.HCM: Học sinh ở quận 7, Củ Chi, Cần Giờ sắp được trở lại trường học trực tiếp

Mới đây, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, chiều 16/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM định kỳ để cung cấp thông tin về công tác ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn. Trả lời câu hỏi về việc ngành giáo dục có mở lại trường học tại 3 địa bàn đã kiểm soát dịch gồm Q.7, H. Cần Giờ và H. Củ Chi hay không, ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết ngành giáo dục luôn xác định tiêu chí an toàn là trên hết cho tất cả học sinh, giáo viên và những người hỗ trợ.

Liên quan đến việc tiêm vắc xin Covid-19 cho giáo viên, thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết đến nay đã có hơn 90% trong tổng số 135.841 giáo viên đã tiêm vắc xin; trong đó 46.474 giáo viên đã tiêm mũi 1 và 76.017 giáo viên đã tiêm mũi 2. Cũng tại cuộc họp, ông Dũng cho biết thống kê mới nhất hiện TP.HCM còn khoảng 40.000 học sinh đang gặp khó khăn về thiết bị, đường truyền trong việc học online.

Vì vậy, song song với các ngành nghề khác, thì Sở GD-ĐT đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn giáo dục đã trình UBND TP.HCM thẩm định và thông qua. Trong bộ tiêu chí này, Sở GD-ĐT xác định đối với các điểm, các địa phương đã được công nhận an toàn thì ngành giáo dục triển khai dạy trực tiếp cho học sinh, tận dụng thời gian đảm bảo an toàn để dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trong một diễn biến liên quan, vào chiếu tối ngày 15/9, VnExpress dẫn tin từ Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cho biết, TP HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 16/9 đến ngày 30/9. Các giấy đi đường công an đã cấp cho 17 nhóm công việc được ra đường tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/9.

Các địa bàn cơ bản kiểm soát được dịch như quận 7, Củ Chi, Cần Giờ, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và Ban quản lý Khu công nghệ cao sẽ thí điểm người dân đi chợ một lần mỗi tuần; bổ sung các lĩnh vực sản xuất được hoạt động theo kế hoạch của UBND các địa phương, tuân thủ tiêu chí an toàn phòng dịch.

Ông Bình cho biết sắp tới 3 địa bàn và 2 đơn vị trên sẽ thí điểm 2 tuần "thẻ xanh Covid" gắn với mã QR cá nhân, cùng với thực hiện 5K và xét nghiệm kháng nguyên định kỳ cho người dân. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ làm phần app dữ liệu để tích hợp công nghệ thực hiện việc này, tránh việc người dân xuất trình nhiều giấy tờ. Sau thời gian thí điểm, thành phố sẽ xem xét áp dụng cho các địa phương khác.

Đối với câu hỏi Củ Chi, Cần Giờ có được đón khách quận huyện khác không, ông Bình cho hay thành phố giao hai địa phương có kế hoạch chi tiết sẽ báo cáo lại sau khi hoàn thành. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố, do thí điểm nên trong quá trình thực hiện, thành phố liên tục đánh giá, nếu cần sẽ điều chỉnh ngay, nhất là với hoạt động giao thông để tạo điều kiện kết nối cung cầu. Sau giai đoạn này, Sở Y tế đánh giá việc thí điểm để áp dụng toàn thành phố.