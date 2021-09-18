6 người trong một gia đình dương tính nCoV, chưa rõ nguồn lây: Hà Nội phong tỏa khu dân cư, 'thần tốc' truy vết F1

Theo đó, ca đầu tiên được phát hiện tại đây là cụ bà Â.T.K, 84 tuổi. Ngày 12/9, cụ bà sốt, ho, khó thở nhẹ được người nhà tự mua thuốc điều trị không đỡ. Ngày 17/9, cụ khó thở, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám, test nhanh kháng nguyên và PCR đều dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Vietnamnet, liên quan đến 6 người trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2 tại ngõ 22 Kim Quan, phường Việt Hưng, quận Long Biên, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Báo Chính Phủ thông tin cụ thể về các trường hợp này, gồm: Con dâu bà K là chị T.T.V (53 tuổi), làm việc tại Công ty thoát nước số 5, chi nhánh Trạm bơm Cầu chui 720 Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên. Theo khai thác dịch tễ, chị V thỉnh thoảng xuống nhà thăm mẹ chồng là bà K. Hằng ngày, chị V đi làm, trưa có về nhà. Từ ngày 11/9 đến 17/9, chị V có đi chợ, tiếp xúc một số người nhà, đồng nghiệp.

Lãnh đạo phường Việt Hưng cho biết, ngay khi nhận được tin từ tối ngày 17/9 về trường hợp cụ bà 84 tuổi dương tính với SARS-CoV-2, phường đã báo cáo sự việc lên UBND quận Long Biên, Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Đồng thời, công an phường đã dựng rào cách ly, lực lượng y tế cũng xét nghiệm cho người dân trong ngõ. Trong đó phát hiện 5 người là con trai, con gái, con dâu và 3 cháu, chắt của cụ bà.

Con trai bà K là anh N.K.T (56 tuổi), làm việc tại Phân xưởng 1 Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Hằng ngày, anh T đi làm, có tiếp xúc với một số đồng nghiệp. Cơ quan chức năng đã điều tra và xác định, liên quan đến bệnh nhân T, có 6 F1 cùng cơ quan.

Người thứ 4 trong nhà bà K dương tính là bé N.K.M.K, 9 tuổi, là cháu nội của anh T (nghĩa là chắt của bà K). Bé đang tạm nghỉ học do dịch COVID-19, thỉnh thoảng bé có sang nhà bà K.

Ca thứ 5 là chị N.T.H (con gái bà K), 57 tuổi. Chị H có triệu chứng từ ngày 17/9. Chị H đã nghỉ hưu, ở nhà, hạn chế ra ngoài. Mỗi tối, chị H có sang nhà ngủ cùng bà K. Sáng 17/9, chị H có đi chợ Kim Quan mua đồ và mua thịt ở gần chợ khoảng 15 phút, trong quá trình mua đều đeo khẩu trang.

Ca thứ 6 là anh N.N.N - con trai chị H (25 tuổi, là cháu ngoại bà K), làm nghề sửa điện thoại ở số 33/68/15 Ngọc Thụy, quận Long Biên. Từ đầu tháng 9 tới nay, anh N chủ yếu ở nhà, tiếp xúc với người nhà. Chiều 14/9, anh N đưa cháu đi tiêm phòng tại Bệnh viện Tâm Anh, trong thời gian ở viện, không tiếp xúc với ai. Sau đó, anh có đi mua đồ, có tiếp xúc gần không đeo khẩu trang.

Riêng trường hợp thứ 7 là bé trai N.T.Đ (1 tuổi), là cháu của chị H (tức là chắt của bà K). Bé ở tổ 6, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Cơ quan chức năng xác định được 11 trường hợp F1 của bé gồm 4 người cùng nhà và 7 trường hợp F1 trong gia đình ông nội. Từ ngày 11 đến 14/9, bé Đ được chị H trông hộ. Ngày 16/9, bé Đ có ho nhẹ, được cho uống thuốc điều trị.

Trong 7 trường hợp dương tính này, có 3 người đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19, trong đó, chị V đã tiêm ngày 30/7 tại Trạm Y tế Cự Khối, quận Long Biên, chưa tiêm mũi 2. Anh T và chị H cùng tiêm vaccine vào ngày 8/9 tại điểm tiêm Trường Tiểu học Đoàn Kết, phường Thạch Bàn, quận Long Biên và điểm tiêm tại Trung tâm Văn hóa phường Việt Hưng, quận Long Biên.

Chốt được lập ngay sau khi có 6 ca trong một gia đình dương tính nCoV - Ảnh: Vietnamnet

Sáng 18/9, CDC Hà Nội cùng Bệnh viện Đức Giang đã test nhanh cho 183 người dân lân cận và 185 người bán hàng tại chợ gần đó, kết quả xét nghiệm nhanh đều cho âm tính.

Vị lãnh đạo cho biết thêm trên Vietnamnet, do các thành viên trong gia đình có đi khỏi nhà nên cơ quan công an đã truy vết và ghi nhận được 27 trường hợp F1. Công tác truy vết vẫn đang lực lượng chức năng triển khai, khoanh vùng. Chính quyền địa phương cũng đã lên phương án hỗ trợ cuộc sống người dân khu cách ly. Sau khi có thông tin ca bệnh, địa phương cũng lập lại các chốt tạm thời dỡ bỏ trước đó.

Đáng chú ý, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, đây là chùm ca bệnh mới chưa rõ nguồn lây.

Trong một diễn biến liên quan, đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến trưa nay, Hà Nội ghi nhận tổng 3.901 ca Covid-19, trong đó 1.597 trường hợp ngoài cộng đồng và 2.304 người đã được cách ly.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan đặc biệt rà soát lấy mẫu 100% người có các triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, rát họng, mệt mỏi, mất hoặc giảm khứu giác, vị giác.