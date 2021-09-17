Xôn xao nhóm phụ nữ 'luồn lách' lén ra khỏi khu phong tỏa để đi chợ: Người 'bò ra đất', kẻ bất chấp trèo qua rào?

Xã hội 17/09/2021 21:03

Hình ảnh nhóm phụ nữ trung niên leo rào ra khỏi khu phong tỏa khiến cư dân mạng vô cùng bất bình. Sự việc được cho là xảy ra ở Đồng Nai.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh đông đảo người dân nghiêm túc chấp hành Chỉ thị của Chính phủ thì vẫn còn đó không ít cá nhân cố tình vi phạm gây bức xúc trong dư luận.

Điển hình, mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về việc người dân (đa phần là phụ nữ) luồn lách trèo tường, vượt rào qua các barie chốt chặn kiểm soát dịch như không có chuyện gì xảy ra.

Xôn xao nhóm phụ nữ 'luồn lách' lén ra khỏi khu phong tỏa để đi chợ: Người 'bò ra đất', kẻ bất chấp trèo qua rào? - Ảnh 1
Một người lăn lê chui qua ràoẢnh: Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống

 Các chốt chặn này đều được rào kín, tuy nhiên nhiều người dân vẫn tìm cách vượt qua bằng cách luồn mình xuống khoảng trống nhỏ, bò hẳn dưới đất, hoặc trèo lên hẳn barie. Trên tay họ là những túi đồ ăn, thực phẩm, có thể là họ vừa đi chợ hay ra siêu thị mua mua đồ về.

Xôn xao nhóm phụ nữ 'luồn lách' lén ra khỏi khu phong tỏa để đi chợ: Người 'bò ra đất', kẻ bất chấp trèo qua rào? - Ảnh 2
Bất chấp leo qua rào - Ảnh: Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống

 Theo thông tin từ báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống, những hình ảnh này được chụp tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Được biết, tỉnh Đồng Nai vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 31/9 do tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp.

Sau khi những hình ảnh này chia sẻ trên mang xã hội, nhiều cư dân mạng bức xúc trước ý thức của nhiều người khi cố tình thông chốt, vượt rào, không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Rất nhiều người bày tỏ địa phương sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc để không cá nhân nào tái phạm. 

Còn nhớ cách đây không lâu, dư luận cũng lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trước hình ảnh một nhóm người trèo rào ra khỏi khu phong tỏa ở Hà Nội.

Theo Zing, đêm 1/8, nhiều người dân lén trèo ra khỏi khu vực phong tỏa tại phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm). Đây là nơi có một ca F0 là thành viên chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. Rất nhiều người khác còn lợi dụng sự vắng bóng lực lượng chức năng canh gác để tuồn đồ đạc ra ngoài. Đến chiều 2/8, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, ngay sau khi xác minh qua hình ảnh ghi nhận về một số trường hợp bên trong khu vực bờ đê cách ly y tế đã tìm cách vượt rào thép gai, vận chuyển đồ và thậm chí là rời khỏi khu vực phong tỏa, UBND phường Phúc Tân đã lập hồ sơ xử phạt 2 trường hợp với tổng số tiền là 4 triệu đồng.

Xôn xao nhóm phụ nữ 'luồn lách' lén ra khỏi khu phong tỏa để đi chợ: Người 'bò ra đất', kẻ bất chấp trèo qua rào? - Ảnh 3
Một người phụ nữ sống tại khu vực phường Chương Dương đã trèo rào từ trong ra ngoài và đi khỏi đây - Ảnh: Zing

Những sự việc trên đã khiến không ít người chứng kiến phẫn nộ, tỏ ra bất bình trước một bộ phận người dân thiếu ý thức trong bối cảnh dịch phức tạp và hàng ngàn lực lực lượng chức năng, lực lượng y tế đang ngày đêm căng mình chống dịch.

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