Hy hữu nữ giáo viên ở Quảng Bình tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cách nhau 10 phút: 'Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi'

Sức khỏe 19/09/2021 12:42

Trưởng Phòng Y tế huyện Lệ Thủy cho biết, khi các bác sĩ hỏi về việc nữ giáo viên sao lại cố tình tiêm 2 mũi vaccine chỉ cách nhau 10 phút, người này còn thản nhiên trả lời: 'Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi'.

Thông tin trên báo Người lao động ngày 19/9, Phòng Y tế huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết trên địa bàn có một trường hợp hy hữu tiêm cùng lúc 2 mũi vaccine, mỗi mũi tiêm cách nhau chưa đến 10 phút. Trường hợp này là cô N.T.K. (giáo viên Trường Tiểu học và THCS Trường Thủy) xã Trường Thủy, huyện Lệ Thuỷ.

Trước đó, hôm 18/9, huyện Lệ Thủy tổ chức tiêm vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy và Trung tâm văn hóa huyện cho các giáo viên, nhân viên giáo dục đang công tác trên địa bàn.

Khi vào khu vực tiêm, có 2 tờ giấy, một tờ tự nguyện kê khai tiêm vaccine, tờ còn lại do bác sĩ khám. Lúc này, khi cô K. vào tiêm xong mũi đầu tiên, nhân viên y tế đã đánh vào tờ bác sĩ khám mục "rồi" (đã tiêm).

Thay vì xuống ghế ngồi đợi 30 phút để theo dõi, cô K. gấp tờ giấy đánh dấu "đã tiêm", rồi qua bàn khác trình tờ giấy khai tự nguyện tiêm vaccine để tiêm mũi 2.

Tại bàn tiêm này, cô K. được các nhân viên y tế tiếp tục tiêm mũi 2, trong vòng chưa đến 10 phút. Khi nhân viên lật tờ giấy để đóng dấu liền phát hiện nữ giáo viên này đã tiêm ở bàn trước.

Lập tức, cô K. được đưa sang phòng khám bên cạnh để theo dõi ở bàn cấp cứu. Sau hơn 40 phút, thấy sức khỏe bình thường, bệnh viện đã cho người chở cô K. về nhà.

Ông Lê Viết Sĩ - Trưởng Phòng Y tế huyện Lệ Thủy cho biết lỗi này là do các nhân viên y tế tại các bàn tiêm không kiểm tra kỹ.

Đáng chú ý, ông Sĩ cũng thông tin thêm trên báo Người lao động, khi các bác sĩ dò hỏi về việc nữ giáo viên sao lại cố tình tiêm 2 mũi vaccine chỉ cách nhau 10 phút, cô K. thản nhiên trả lời: "Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi".

Sau sự cố hi hữu này sức khỏe của cô K hiện tại vẫn ổn định.

Hy hữu nữ giáo viên ở Quảng Bình tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cách nhau 10 phút: 'Tôi định tiêm 4 bàn 4 mũi' - Ảnh 1
Một điểm tiêm chủng do CDC Quảng Bình triển khai tại Đồng Hới được giám sát chặt chẽ - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

 Được biết, ngày 18/9 huyện Lệ Thủy triển khai tiêm gần 2.300 liều vaccine AstraZeneca. Ngay sau trường hợp cô K., toàn bộ các bàn tiêm đã được yêu cầu kiểm soát kỹ lưỡng tránh tiêm nhầm, tiêm thêm mũi tiêm.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ Online cũng đưa tin về một người đàn ông 49 tuổi ở TP.HCM tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell chỉ trong chưa đầy 1 phút. Sự việc xảy ra tại điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Trường THCS Nguyễn Du (phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM) vào ngày 15-8. Người đàn ông tiêm 2 mũi vaccine Vero Cell này là ông P.Q.B, 49 tuổi, ngụ phường 11.

Theo đó, sau khi hoàn thành mũi tiêm đầu tiên, ông B. được nhân viên y tế hướng dẫn ra khu vực khác chờ theo dõi sức khỏe theo quy định. Tuy nhiên, người này đi qua một bàn trống, ngồi xuống và được tiêm luôn vaccine Vero Cell mũi thứ 2.

Theo cơ quan chuyên trách, sự việc ghi nhận lại cho thấy sau tiêm mũi 1, ông B. không đi ra phía sau mà vòng ra trước bàn tiêm. Ông B. cầm tờ giấy đi qua một bàn trống người và được nhân viên phụ trách tiêm vaccine ở đây gọi vào vì nghĩ người này chưa được tiêm.

 Sau khi liên tục tiêm 2 mũi vaccine trong vòng 1 phút, ông B. ở lại điểm tiêm để theo dõi sức khỏe và ra về trong ngày. May mắn, tình trạng sức khỏe của ông B. sau đó vẫn ổn định. 

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