Bị tố làm lây lan dịch Covid-19, nữ giám đốc viết tâm thư mong được tha thứ: 'Cúi đầu xin lỗi người dân Bạc Liêu'

Trước đó, bà Nh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Đ.A, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, địa chỉ tại TP Bạc Liêu - mắc Covid-19 và lây lan cho nhiều người, trong đó có 4 nhân viên của bà.

Thông tin trên báo Người lao động ngày 22/9, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với vụ việc người dân tố giác bà N.H.Nh. (SN 1997; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu) làm lây lan Covid-19 cho nhiều người.

Đáng chú ý, sau khi bị dư luận lên án dữ dội, trưa 22/9, bà Nh. đã có thư điện tử gửi Báo Người Lao Động, đồng thời viết "tâm thư" trên trang Facebook cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi của mình. Trong thư, bà Nh. xin người dân Bạc Liêu thứ lỗi cho những việc bà đã gây ra.

"Xin chào tất cả mọi người và đặc biệt là người dân Bạc Liêu.

Từ ngày phát hiện mình bị nhiễm và ảnh hưởng những người xung quanh thì Nh. cũng đã có gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân Bạc Liêu. Thời gian qua, Nh. chỉ tập trung lo cho sức khỏe của bản thân, con trai và những người thân trong gia đình 5 người bị nhiễm do tiếp xúc trực tiếp. Dư luận thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều, thắc mắc và bức xúc. Mọi người cần sự rõ ràng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả của cơ quan chức năng.

Cho dù sự việc như thế nào đi nữa, một lần nữa, Nh. xin gửi lời xin lỗi – xin cúi đầu xin lỗi người dân Bạc Liêu về những sự việc đã diễn ra trong thời gian vừa qua của mình. Để mọi người bức xúc trong thời gian dài. Và Nh. mong sự cảm thông của những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc của Nh. Rất mong mọi người bỏ qua và thứ lỗi cho Nh. vì những rắc rối vừa qua.

Trong trạng thái lúc này, Nh. xin phép không giải thích gì thêm về tất cả các vấn đề đang diễn ra. Mọi việc sẽ có kết quả khi cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Cầu mong Bạc Liêu mau hết dịch và chúc toàn thể người dân Bạc Liêu mạnh khỏe, an toàn trong cơn đại dịch.

N.H.Nh. cảm ơn mọi người!"

Theo VTC, điều tra dịch tễ cho thấy, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021, bà Nh. thuộc diện F2 phải cách ly 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian này, bà Nh. đi đến nhiều địa điểm trong TP. Bạc Liêu và tiếp xúc với nhiều người.

Khoảng 16h ngày 8/9, bà Nh. có triệu chứng sốt, ho, đau họng và tự sử dụng test nhanh tại nhà, kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Bà Nh. thông báo cho Bệnh viện Thanh Vũ MEDIC và được nhân viên bệnh viện đến nhà lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả khẳng định bà Nh. dương tính với SASR-CoV-2 vào lúc 2h ngày 9/9.

Qua truy vết, có 25 người là F1 của Nh. Đến ngày 11/9, có tới 5 F1 của bà Nh. dương tính với SASR-CoV-2.

Người dân ở TP. Bạc Liêu đã gửi đơn tố cáo đến một số cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý bà Nh. vì có hành vi làm lây lan dịch bệnh.

Cũng thông tin trên báo Người lao động, thượng tá Phan Thành Được, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp được thông tin cho báo chí.