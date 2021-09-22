Bị tố làm lây lan dịch Covid-19, nữ giám đốc viết tâm thư mong được tha thứ: 'Cúi đầu xin lỗi người dân Bạc Liêu'

Sức khỏe 22/09/2021 16:16

Sau khi bị dư luận tố cáo có hành vi làm lây lan dịch bệnh, nữ giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở Bạc Liêu đã ân hận, viết tâm thư xin lỗi.

Thông tin trên báo Người lao động ngày 22/9, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với vụ việc người dân tố giác bà N.H.Nh. (SN 1997; ngụ phường 7, TP Bạc Liêu) làm lây lan Covid-19 cho nhiều người.

Trước đó, bà Nh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Đ.A, một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, địa chỉ tại TP Bạc Liêu - mắc Covid-19 và lây lan cho nhiều người, trong đó có 4 nhân viên của bà. 

Đáng chú ý, sau khi bị dư luận lên án dữ dội, trưa 22/9, bà Nh. đã có thư điện tử gửi Báo Người Lao Động, đồng thời viết "tâm thư" trên trang Facebook cá nhân có hơn 1 triệu người theo dõi của mình. Trong thư, bà Nh. xin người dân Bạc Liêu thứ lỗi cho những việc bà đã gây ra. 

Bị tố làm lây lan dịch Covid-19, nữ giám đốc viết tâm thư mong được tha thứ: 'Cúi đầu xin lỗi người dân Bạc Liêu' - Ảnh 1
Bài đăng xin lỗi người dân trên trang Facebook của nữ doanh nhân vào trưa 22/9 - Ảnh: Người lao động

 Cụ thể, bà Nh. viết:

"Xin chào tất cả mọi người và đặc biệt là người dân Bạc Liêu.

 Từ ngày phát hiện mình bị nhiễm và ảnh hưởng những người xung quanh thì Nh. cũng đã có gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân Bạc Liêu. Thời gian qua, Nh. chỉ tập trung lo cho sức khỏe của bản thân, con trai và những người thân trong gia đình 5 người bị nhiễm do tiếp xúc trực tiếp. Dư luận thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều, thắc mắc và bức xúc. Mọi người cần sự rõ ràng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả của cơ quan chức năng.

Cho dù sự việc như thế nào đi nữa, một lần nữa, Nh. xin gửi lời xin lỗi – xin cúi đầu xin lỗi người dân Bạc Liêu về những sự việc đã diễn ra trong thời gian vừa qua của mình. Để mọi người bức xúc trong thời gian dài. Và Nh. mong sự cảm thông của những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc của Nh. Rất mong mọi người bỏ qua và thứ lỗi cho Nh. vì những rắc rối vừa qua.

Trong trạng thái lúc này, Nh. xin phép không giải thích gì thêm về tất cả các vấn đề đang diễn ra. Mọi việc sẽ có kết quả khi cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Cầu mong Bạc Liêu mau hết dịch và chúc toàn thể người dân Bạc Liêu mạnh khỏe, an toàn trong cơn đại dịch.

N.H.Nh. cảm ơn mọi người!"

Theo VTC, điều tra dịch tễ cho thấy, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2021, bà Nh. thuộc diện F2 phải cách ly 14 ngày tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian này, bà Nh. đi đến nhiều địa điểm trong TP. Bạc Liêu và tiếp xúc với nhiều người.

Khoảng 16h ngày 8/9, bà Nh. có triệu chứng sốt, ho, đau họng và tự sử dụng test nhanh tại nhà, kết quả dương tính với SASR-CoV-2. Bà Nh. thông báo cho Bệnh viện Thanh Vũ MEDIC và được nhân viên bệnh viện đến nhà lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả khẳng định bà Nh. dương tính với SASR-CoV-2 vào lúc 2h ngày 9/9.

Qua truy vết, có 25 người là F1 của Nh. Đến ngày 11/9, có tới 5 F1 của bà Nh. dương tính với SASR-CoV-2.

Người dân ở TP. Bạc Liêu đã gửi đơn tố cáo đến một số cơ quan chức năng, yêu cầu xử lý bà Nh. vì có hành vi làm lây lan dịch bệnh.

Cũng thông tin trên báo Người lao động, thượng tá Phan Thành Được, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp được thông tin cho báo chí.

Người đàn ông mắc Covid-19 sau khi tiêm 1 mũi vắc xin: 'Virus không lành như người ta nghĩ'

Người đàn ông mắc Covid-19 sau khi tiêm 1 mũi vắc xin: 'Virus không lành như người ta nghĩ'

Anh Phạm Hữu Tình, 37 tuổi, trú tại Tân Bình, TP.HCM vô tình trở thành F0 khi anh đi phát quà từ thiện cho bà con vùng khó khăn của tâm dịch. Dù đã tiêm 1 mũi vắc xin nhưng anh cũng trải qua những ngày tháng 'đáng sợ'.

Xem thêm
Từ khóa:   ca F0 lây nhiễm cộng đồng chùm lây nhiễm COVID-19 lây nhiễm COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm