20 giáo viên và học sinh ở Hà Nam mắc Covid-19, hàng ngày đến trường theo lịch, có yếu tố dịch tễ cơ bản giống nhau

Sức khỏe 22/09/2021 20:42

Theo CDC tỉnh Hà Nam, tất cả các học sinh mắc Covid-19 là bạn học cùng lớp, hàng ngày đi học theo lịch, có yếu tố dịch tễ cơ bản giống nhau.

Chiều ngày 22/9, báo Người lao động dẫn tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm 20 ca mắc Covid-19 thông qua việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR.

Đáng chú ý, tất cả 20 ca mắc Covid-19 mới được ghi nhận đều là giáo viên và học sinh. Trong đó, tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Phủ Lý, ghi nhận 1 giáo viên và 2 học sinh lớp 5. Tại Trường THCS Trần Quốc Toản ghi nhận 1 giáo viên chủ nhiệm và 16 học sinh lớp 7.

Theo CDC tỉnh Hà Nam, tất cả các học sinh là bạn học cùng lớp, hàng ngày đi học theo lịch, có yếu tố dịch tễ cơ bản giống nhau.

20 giáo viên và học sinh ở Hà Nam mắc Covid-19, hàng ngày đến trường theo lịch, có yếu tố dịch tễ cơ bản giống nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với Vietnamnet, ông Tạ Văn Thao, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nam  cho hay, các trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến khá nhiều đối tượng, tập trung ở TP Phủ Lý nhưng một số địa phương khác cũng ảnh hưởng. Do đó, để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh yêu cầu ngành giáo dục cho học sinh nghỉ từ ngày 21/9.

Sau ngày 26/9, trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục trở lại trường học bình thường (nếu không có chỉ đạo khác).

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, điều chỉnh nội dung giảng dạy, thực hiện dạy học trực tuyến (trừ trẻ mầm non); cung cấp lịch phát sóng các chương trình dạy học trên truyền hình, các đường link sách giáo khoa điện tử, học liệu điện tử… cho phụ huynh để giúp học sinh tiếp tục học tập, phù hợp với từng đối tượng học sinh và điều kiện của gia đình.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ về việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà.

Như vậy, tính từ ngày 19/9 đến chiều ngày 22/9, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận có 58 ca mắc Covid-19. Hiện ngành y tế tỉnh Hà Nam đang tích cực phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan chức năng thần tốc truy vết, đưa những trường hợp mắc Covid-19 đến nơi điều trị và cách ly tập trung theo quy định.

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