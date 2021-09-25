Dịch lan ra nhiều trường học ở Hà Nam, đã có 41 học sinh và giáo viên mắc Covid-19, hàng trăm trường hợp F1

Riêng trong chiều và đêm 24/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, thông qua xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp Real-Time PCR, từ kết quả một số mẫu gộp được lấy tại cộng đồng có 1 giáo viên trường giáo viên dạy tiểu học Trường Nguyễn Tất Thành, và 7 học sinh các trường THCS, Tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Phủ Lý dương tính SARS-CoV-2.

Thông tin với Zing sáng 25/9, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam cho biết, địa phương đã phát hiện 38 học sinh, 3 giáo viên mắc Covid-19 trong vòng 4 ngày qua và hàng trăm trường hợp thuộc diện F1.

“Chính quyền địa phương đã chuẩn bị 6 điểm trường mầm non tại Phủ Lý để cách ly học sinh, giáo viên diện F1. Những cháu nhỏ, gia đình đủ điều kiện chăm sóc sẽ được cách ly tại nhà”, ông Tuấn nói trên Zing.

Hiện 41 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nói trên đã được chuyển đến các bệnh viện điều trị. Số giáo viên, học sinh diện F0, F1 này chủ yếu của các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn TP Phủ Lý.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào hôm 21 và 22/9, CDC Hà Nam xác định có 2 giáo viên và 20 học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn TP Phủ Lý mắc Covid-19. Hết ngày 22/9, tỉnh này có thêm 5 học sinh và đến nay con số này đã tăng lên 41 ca như trên.

Trong một diễn biến liên quan, kể từ ngày 21/9, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở GD&ĐT thông báo cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 26/9.

Trước diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp trên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam cho biết cơ quan này đã trình ý kiến với UBND tỉnh để học sinh tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo mới. Còn việc chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến, ngành giáo dục đã chuẩn bị kế hoạch này từ đầu năm và đang áp dụng. Riêng với số giáo viên và học sinh phải đi cách ly trong diện F0, F1 sẽ thực hiện giảng dạy và học tập bù sau khi đảm bảo điều kiện. Sở GD&ĐT cũng đã có kế hoạch để động viên tinh thần số giáo viên và học sinh diện F0, F1 phải đi điều trị, cách ly.

Theo Tuổi Trẻ Online, tính từ ngày 19/9 (kể từ khi phát hiện ca bệnh BN687.479, thôn Lê Lợi, xã Phù Vân) đến sáng 25/9, Hà Nam đã ghi nhận 79 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước việc F0 vẫn tiếp tục phát sinh, UBND tỉnh Hà Nam cũng quyết định về việc thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hà Nam tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở 2 (phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) với quy mô 300 giường bệnh. Thành phố Phủ Lý cũng đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 để tiếp tục sàng lọc F0.