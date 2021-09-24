Đà Nẵng rút ngắn thủ tục, cho phép người dân không thuộc diện phong tỏa được ra khỏi thành phố

Xã hội 24/09/2021 22:30

Người có nhu cầu rời khỏi Đà Nẵng không cần phải làm công văn xin rời khỏi TP nữa mà chỉ cần liên hệ nơi đến và được tạo điều kiện để lưu thông qua chốt kiểm soát.

Theo VTC News, tối 24/9, UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo về việc cho phép người dân ra khỏi thành phố.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra khỏi thành phố thì tự chủ động, tìm hiểu, liên hệ chính quyền địa phương nơi đến để được phép đi đến địa phương cho phép cũng như áp dụng cách ly, nơi cách ly (nếu có), theo dõi sức khỏe.

Trường hợp có nhu cầu xác nhận đang cư trú tại các khu vực không thuộc diện phong tỏa, cách ly y tế trên địa bàn Đà Nẵng, tổ chức, cá nhân liên hệ UBND các phường, xã nơi lưu trú để làm thủ tục xác nhận.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân rời khỏi Đà Nẵng phải cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quy định 5K của Bộ Y tế, không dừng đỗ tại địa phương có dịch, mang theo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của địa phương nơi đến. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định khi quay trở lại Đà Nẵng.

Đà Nẵng rút ngắn thủ tục, cho phép người dân không thuộc diện phong tỏa được ra khỏi thành phố - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 UBND TP Đà Nẵng giao Công an TP phối hợp Sở Y tế chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân được lưu thông qua chốt và rời khỏi TP.

Theo văn bản, hiện nay trên địa bàn Đà Nẵng có nhiều công dân thường trú, tạm trú có nguyện vọng đến/trở về các tỉnh, thành phố với nhiều lý do cấp bách và công vụ (tang gia, đoàn tụ gia đình, chăm sóc gia đình, công tác…), UBND TP Đà Nẵng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc tạo điều kiện tiếp nhận công dân đến/trở về từ TP Đà Nẵng.

Trường hợp có yêu cầu, UBND TP Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các UBND phường, xã xác nhận nơi cư trú của công dân không thuộc khu vực phong tỏa hoặc cách ly y tế.

Theo Vietnamnet, đến ngày 24/9, Đà Nẵng ghi nhận 45/56 xã, phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tục. Trong 3 ngày gần đây, toàn TP không ghi nhận có ca mắc mới trong cộng đồng.

Trước đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng ngày 20/9 có ban hành văn bản hướng dẫn công dân làm thủ tục ra, vào TP. Theo đó, đối với người rời khỏi Đà Nẵng, cần phải làm đơn/công văn xin rời khỏi TP, có xác nhận của UBND xã, phường đang lưu trú, gửi đến UBND TP Đà Nẵng để được xem xét, giải quyết và có văn bản phản hồi và thông tin cho địa phương nơi đi.

Sau đó, người dân liên hệ với chính quyền địa phương nơi đến đồng ý tiếp nhận trước khi rời TP. UBND các quận, huyện báo cáo đề xuất và dự thảo văn bản theo quy định để trình Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định theo hồ sơ văn bản liên thông, trả lời công dân sau khi có ý kiến của Chủ tịch UBND TP thông qua UBND phường, xã.

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